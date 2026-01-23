Torchons déchirés ou très vieux ? On peut leur donner une seconde vie et elle est bien plus utile que vous ne l'imaginez

Cette activité ludique donne une nouvelle utilité à vos vieux torchons. A vos ciseaux !

C'est un sort malheureusement inévitable : après des années de bons et loyaux services, nos torchons finissent toujours par s'effilocher, se tacher ou se déchirer.

Ce n'est pas étonnant puisqu'on les utilise pour tout, qu'il s'agisse de sécher la vaisselle sans laisser de peluches ou d'essuyer la table après le repas. Mais avant de les condamner à la poubelle, sachez qu'il existe une solution aussi utile que créative pour offrir une seconde vie à ces textiles usagés. Cette petite astuce est si simple à réaliser que vous ne pourrez bientôt plus vous passer de sa nouvelle utilité.

Pour vous lancer dans cette activité, munissez-vous de vos torchons les plus anciens, de préférence en coton ou dans une matière assez épaisse. Même s'ils sont troués, ils feront parfaitement l'affaire. Préparez également une paire de ciseaux, du fil et une aiguille, une règle, un crayon et quelques chutes de tissus.

© maxop

L'objectif de ce projet est de fabriquer des protège-poêles et protège-casseroles sur mesure. En effet, lorsque nos ustensiles sont empilés les uns sur les autres, les frottements finissent par créer des rayures qui réduisent leur durée de vie. Grâce à leur tissu résistant et souple, vos vieux torchons sont les candidats parfait pour faire boucliers.

Pour commencer, vous devez mesurer les pots que vous souhaite protéger. Posez simplement votre casserole sur le torchon déplié et tracez son contour avec un crayon en laissant une marge de deux centimètres tout autour. C'est ici que vous pouvez laisser libre court à votre créativité : formes rondes, ovales, carrés ou rectangles... elles sont toutes bonnes à prendre tant qu'elles recouvrent bien l'entièreté de la surface du fond.

Si votre torchon vous semble trop fin pour amortir les chocs, n'hésitez pas à superposer deux couches de tissu pour maximiser l'efficacité de votre protection. Une fois votre forme tracée, découpez-la soigneusement avec vos ciseaux. Pour la finition, vous pouvez choisir de renforcer les bords avec un petit ruban de tissu coloré, mais une simple couture suffit amplement.

Il vous reste alors à coudre le bord ou à réaliser un petit ourlet en repliant le tissu vers l'intérieur pour éviter qu'il ne s'effiloche plus. Votre création est maintenant prête ! Glissez-les entre chaque poêle au moment de les ranger dans vos placards pour conserver des ustensiles de cuisine comme neufs plus longtemps.