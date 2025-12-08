Golden Globes 2026 : qui est favori ? La liste complète des nominations
Les nominations des Golden Globes ont été dévoilées le 8 décembre 2025. Des favoris se détachent déjà.
La saison des récompenses est officiellement lancée depuis quelques semaines. Le 8 décembre 2025, les Golden Globes ont dévoilé l'ensemble de nominations, un mois avant la tenue de l'événement qui a lieu le 11 janvier 2026. Cette cérémonie, qui récompense le meilleur du cinéma et de la télévision américaine, préfigure généralement des tendances et des favoris pour les Oscars.
La particularité des Golden Globes est de séparer les films et séries suivant les comédies et les drames. Dans la catégorie dramatique, plusieurs films cumulent les nominations : Frankenstein, Un simple accident, Valeur sentimentale ou Sinners font ainsi figure de favoris. Mais attention à Hamnet et à L'agent secret, qui pourraient bien rafler la mise dans quelques semaines.
Côté comédies, on a du mal à imaginer un autre grand gagnant que Une bataille après l'autre, qui se distingue par de nombreuses nominations d'interprètes. Difficile à date d'imaginer ses concurrents (Bugonia, Blue Moon, Marty Supreme, No other choice ou Nouvelle Vague) lui damer le pion, mais des surprises sont néanmoins possibles.
La France est bien représentée aux Golden Globes cette année : le pays est cité dans la catégorie Meilleur film étranger puisqu'il est représenté par Un simple accident (une production principalement française même si le long-métrage est réalisé par l'iranien Jafar Panahi), qui est également nommé dans la catégorie Meilleur film dramatique. Arco est également nommé dans la catégorie film d'animation, tout comme Amélie et la métaphysique des tubes, preuve de la vitalité du cinéma d'animation français.
Les nominations aux Golden Globes 2026
Meilleur film dramatique :
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accident
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
Meilleure actrice dans un film dramatique :
- Jesse Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die my love
- Renate Reinsve, Valeurs sentimentale
- Julia Roberts, After the hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry Baby
Meilleur acteur dans un film dramatique :
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
- Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver me from nowher
Meilleur film comique ou musical :
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle Vague
- Une bataille après l'autre
Meilleure actrice dans un film comique ou musical :
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Cynthia Erivo, Wicked partie 2
- Kate Hudson, Song sung blue
- Chase Infinity, Une bataille après l'autre
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur dans un film comique ou musical :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No other choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Meilleur film en langue étrangère :
- Un simple accident (France)
- No other Choice (Corée du Sud)
- L'agent secret (Brésil)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisie)
Meilleure actrice dans un second rôle (film) :
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Ariana Grande, Wicked partie 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Meilleur acteur dans un second rôle (film) :
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Seann Penn, Une bataille après l'autre
- Paul Mescal, Hamnet
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Meilleure réalisation :
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accident
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Chloe Zhao, Hamnet
Meilleur scénario (film) :
- Une bataille après l'autre
- Marty Supreme
- Sinners
- Un simple accident
- Valeur sentimentale
- Hamnet
Meilleure bande-originale (film) :
- Frankenstein
- Sinners
- Une bataille après l'autre
- Sirât
- Hamnet
- F1
Meilleure chanson originale (film) :
- "Dream as one", Avatar Fire and Ash
- "Golden", K-Pop Demon Hunters
- "I lie to you", Sinners
- "No place like home", Wicked partie 2
- "The girl in the bubble", Wicked, partie 2
- "Train Dreams", Train Dreams
Meilleure série dramatique :
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates, Matlock
- Brit Lowers, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsay, The Last of Us
- Kerri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Meilleure série comique ou musicale :
- Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants this
- Only murders in the building
- The Studio
Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :
- Kristen Bell, Nobody wants this
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only murders in the building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :
- Adam Brody, Nobody wants this
- Steve Martin, Only murders in the building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the building
- Jeremy Allen White, The Bear
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série :
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série :
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O'hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm :
- Adolescence
- All her fault
- The Beast in me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Claire Danes, The Beast in me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long bright river
- Sarah Snook, All her fault
- Michelle Williams, Dying for sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Jacob Elordi, The narrow road to the deep north
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monstres saison 3
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Quelle date pour les prochains Golden Globes ?
Traditionnellement, la cérémonie des Golden Globes se déroule au début de l'année, dès le premier week-end de janvier. La prochaine édition est prévue pour une diffusion américaine sur CBS et Paramount Plus dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 janvier 2026.
Le palmarès des Golden Globes 2025
- Meilleur film dramatique :The Brutalist
- Meilleure actrice dans un film dramatique : Fernanda Torres, I'm still here
- Meilleur acteur dans un film dramatique : Adrien Brody, The Brutalist
- Meilleur film comique ou musical : Emilia Pérez
- Meilleure actrice dans un film comique ou musical : Demi Moore, The Substance
- Meilleur acteur dans un film comique ou musical : Sebastian Stan, A Different Man
- Meilleur film d'animation : Flow
- Meilleur film en langue étrangère : Emilia Pérez
- Meilleure actrice dans un second rôle (film) : Zoe Saldaña, Emilia Pérez
- Meilleur acteur dans un second rôle (film) : Kieran Culkin, A Real Pain
- Meilleure réalisation : Brady Corbet, The Brutalist
- Meilleur scénario (film) : Conclave
- Meilleure bande-originale (film) : Challengers
- Meilleure chanson originale (film) : "El Mal", Emilia Pérez
- Meilleure série dramatique : Shogun
- Meilleure actrice dans une série dramatique : Anna Sawai, Shogun
- Meilleur acteur dans une série dramatique : Hiroyuki Sanada, Shogun
- Meilleure série comique ou musicale : Hacks
- Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : Jean Smart, Hacks
- Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : Jeremy Allen White, The Bear
- Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : Tadanobu Asano, Shogun
- Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : Jessica Gunning, Mon Petit Renne
- Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm : Mon petit renne
- Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Jodie Foster, True Detective : Night Country
- Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Colin Farrell, The Penguin