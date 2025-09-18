Oscars 2026 : pourquoi c'est un film réalisé par l'Iranien Jafar Panahi qui représente la France ?

Après avoir remporté la Palme d'or, "Un simple accident", par le réalisateur iranien Jafar Panahi, a été choisi pour représenter la France aux Oscars.

Le CNC a rendu son verdict mercredi 17 septembre : Un simple accident, réalisé par Jafar Panahi, sera le représentant de la France aux Oscars du Meilleur film étranger. Il s'est imposé dans la dernière phase de sélection face à quatre autres titres : Arco de Ugo Bienvenu, La Petite Dernière de Hafsia Herzi (prix d'interprétation féminine à Cannes), Nouvelle vague de Richard Linklater et Vie privée de Rebecca Zlotowski.

Après avoir remporté la Palme d'or au Festival de Cannes en mai dernier, Un simple accident est donc officiellement en course pour l'Oscar du Meilleur film étranger. Il raconte l'histoire d'ancien militants, emprisonnés et torturés par le passés, qui croient reconnaître leur bourreau et le kidnappent. Il sort au cinéma en France le 1er octobre 2025.

Si le long-métrage est réalisé par un cinéaste iranien, tourné en farsi et en arabe, il s'agit bel et bien d'une production française : ce sont Les Films Pelléas qui ont accompagné le projet, ce qui explique qu'il représente la France, et non l'Iran, aux Oscars.

En interview au Parisien, le producteur Philippe Martin explique que "l'essentiel du financement est français, les autres producteurs minoritaires sont la société de Jafar Panahi et Bidibul Productions (Luxembourg). Aucun argent ne vient d'Iran, le film a été entièrement post-produit en France". L'Iran lui-même a annoncé sa proposition pour les Oscars, et Un simple accident ne figurait même pas dans la liste des candidats éligibles.

Le film doit encore être nommé

Cela ne signifie pas que le tour est joué pour les Oscars. Un simple accident doit encore être sélectionné par l'Académie pour espérer se retrouver dans la liste des nommés 2026. Il pourrait ne pas intégrer la liste définitive des nominations, dévoilée en janvier 2026. L'an passé, c'était Emilia Pérez qui avait été choisi par la France, mais il avait perdu lors du tour final face à Je suis toujours là du brésilien Walter Salles.