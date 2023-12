C'est le film qu'il faut revoir pour les fêtes : la meilleure romance de Noël est arrivée sur Netflix

Le meilleur film à voir pendant les périodes de Noël est disponible en streaming sur Netflix. Cette comédie romantique avec un casting cinq étoiles est incontournable en ces périodes de fêtes.

Maintenant qu'Halloween est définitivement passé, on est enfin entré dans la période de Noël. Le moment est idéal pour se lover dans le canapé, sous un plaid et avec un chocolat chaud, pour dévorer des films de Noël. Pour ces visionnages traditionnels de fin d'année, il existe plusieurs écoles : ceux qui préfèrent les nouveautés des plateformes de streaming, ceux qui se tournent vers les téléfilms américains de Hallmark diffusés sur TF1 et M6, ou ceux qui revoient chaque année des classiques intemporels du cinéma.

Si vous faites partie de cette dernière catégorie, peut-être que vous revoyez chaque année ce film, considéré comme la meilleure comédie romantique de Noël depuis sa sortie en 2006. Et vous n'êtes pas le seul : The Holiday est probablement l'une des romances doudou de nombreux spectateurs en cette période des fêtes.

The Holiday suit une Anglaise et une Américaine aux histoires d'amour mouvementées qui décident, sans se connaître, d'échanger leurs maisons durant les fêtes de fin d'année. L'une part dans la province britannique, l'autre débarque à Los Angeles. Elles y rencontrent chacune un homme de la région qui va leur faire changer de point de vue sur leur vie, et avec lequel elles vont enfin trouver le grand amour.

Si vous ne l'avez pas encore vu, ne vous attendez pas à être surpris : The Holiday possède le scénario classique du film de Noël réconfortant et plein de bons sentiments, réunissant des célibataires que tout oppose pourtant et qui se retrouvent réunis par le hasard.

Il est également réalisé et écrit par Nancy Meyer, véritable spécialiste du genre, à qui l'on doit les comédies romantiques américaines t, The Intern ou Ce que veulent les femmes. The Holiday est donc peu original, certes, mais la recette fonctionne à la perfection pour une soirée cocooning.

Mais c'est surtout son casting, et l'alchimie entre les deux couples de comédiens, qui fonctionne à merveille. Cameron Diaz y tombe sous le charme de Jude Law, quand Kate Winslet se laisse séduire par la nonchalance de Jack Black.

Du côté des acteurs secondaires, on retrouve également le regretté Eli Wallach (Le bon, la brute et le truand, Le Parrain) et le délicieusement détestable Rufus Sewell (La diplomate).

The Holiday est à revoir actuellement en streaming. Le film est en effet disponible sur les plateformes Netflix et Prime Video à destination des abonnés