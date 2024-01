Le film de super-héros le plus populaire de tous les temps est à voir en streaming : les fans ne s'en sont toujours pas remis

Ce film de super-héros extrêmement populaire, qui a gagné plus de 2 milliard de dollars, est disponible en streaming, vous pouvez le voir dès maintenant !

Cela fait quelques temps que les films et séries centrés sur les super-héros sont à la peine, cherchant à se réinventer pour retrouver leur heure de gloire. Il y a encore quelques années à peine, les blockbusters Marvel avaient le vent en poupe, jusqu'à atteindre les plus hautes marches du box-office mondial de tous les temps. Le film de super-héros le plus populaire de tous les temps, qui a réalisé des records à sa sortie, est d'ailleurs à retrouver en streaming.

La plupart des fans de l'univers Marvel se rappellent encore de leur séance d'Avengers : Endgame. Et pour cause : le film des frères Russo, sorti en 2019, était le point culminant d'une lente construction du MCU. Après de nombreux films solos éparpillés, les protagonistes des différents films se sont rassemblés dans les productions Avengers. Vingt-deuxième film du MCU, Endgame a ainsi marqué le passage de relai entre les anciens héros et les nouvelles figures de cet univers.

Les fans des super-héros Marvel attendaient donc logiquement Avengers : Endgame avec impatience. Le dernier film, Infinity War, avait laissé les personnages vaincus par Thanos, qui avait réussi à rassembler les pierres d'Infinité et, en un claquement de doigt, avait détruit la moitié de la population de l'Univers, dont certains des protagonistes (Bucky Barnes, Black Panther, Wanda Maximoff, Groot, Spider-Man, Docteur Strange...).

Dans Avengers : Endgame, les héros restants se retrouvent cinq ans plus tard avec des traumatismes, mais surtout l'opportunité de faire revenir à la vie tous les disparus en revenant dans le passé grâce au Royaume quantique découvert par Ant-Man. Cet ultime volet voit donc nos héros revivre certains moments mémorables de leur passé pour réparer les méfaits de Thanos. Mais cela ne se fait pas sans conséquence et certains sacrifices se révèlent nécessaires pour sauver le monde. Avengers : Endgame assume ainsi parfaitement son rôle de passerelle entre les anciens films du MCU et les héros qui doivent construire leur avenir au cinéma ou à la télévision.

Lors de sa sortie, les fans n'ont pas caché leurs explosions de joie lors de certaines scènes devenues cultes, ni leur tristesse de voir partir certains personnages. Avengers : Endgame a battu plusieurs records et reste, à ce jour, le film de super-héros le plus populaire de tous les temps si l'on se fie aux chiffres du box-office. Il occupe la seconde place du classement des plus gros succès mondiaux, avec plus de 2,79 milliards de dollars de recettes engendrées.

A ce jour, Avengers : Endgame est seulement dépassé par le premier volet d'Avatar de James Cameron, indétrônable grâce à ses 2,9 milliards de recettes engendrées. Depuis, aucun film de super-héros n'a réussi à battre son record.

Avengers : Endgame est actuellement disponible sur Disney+. Et si vous faites parties des rares qui n'ont pas vu les films précédents et qui désirent un peu de contexte, pas de panique : la plateforme de streaming propose tous les blockbusters Marvel sortis au cinéma jusqu'en 2022 !