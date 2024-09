Agatha All Along : faites pause à 14 minutes et 41 secondes, un indice se cache dans le premier épisode de la série Marvel

La nouvelle série Marvel est diffusée sur Disney+ depuis le 19 septembre. Mais avez-vous repéré cette référence dans le premier épisode, qui est peut-être un indice pour la suite de l'intrigue ?

Cela fait trois ans que l'on n'avait plus vu Agatha Harkness à l'écran. La méchante de la série Marvel à succès WandaVision a droit à son propre programme sur Disney+, dans un contexte où les productions super-héroïques de la firme suscitent moins d'intérêt que pendant l'âge d'or d'Avengers : Endgame. Depuis le 19 septembre, Agatha All Along raconte l'histoire de cette sorcière, privée de ses pouvoirs depuis les événements de WandaVision et coincée dans le rôle de la voisine envahissante d'une banlieue américaine.

Lorsqu'elle reprend possession de ses souvenirs, elle cherche à récupérer ses pouvoirs. Mais pour cela, elle va devoir monter un sabbath et s'allier à d'autres sorcières, contre son gré, et avec un mystérieux adolescent dont elle ne connaît pas l'identité. Les fans de Marvel l'auront compris, cette divertissante série de sorcière cache encore bien des secrets et repose sur une recette bien connue du studio : garder le mystère sur la véritable identité de ses personnages et le rôle qu'il peuvent jouer dans le futur du MCU.

© Photo by Chuck Zlotnick. © 2024 MARVEL.

Quelques indices disséminés dans Agatha All Along peuvent ainsi permettre de développer des théories. Et si vous faites pause au premier épisode, à 14 minutes et 41 secondes, vous trouverez une référence majeure dans l'histoire d'Agatha Harkness. Alors qu'elle n'a pas encore conscience de sa véritable identité et se trouve persuadée d'être une enquêtrice mobilisée sur un meurtre sordide, à la manière d'une série à la True Detective, Agatha (qui se fait alors appeler Agnès avant de récupérer ses souvenirs) se retrouve dans une chambre d'enfant vide, l'air pensive. Un plan montre alors une récompense obtenu par un jeune Nicholas Scratch.

Les fans des comics le savent, Nicholas Scratch est le fils d'Agatha Harkness, caché dans la communauté de New Salem, père des Sept de Salem et surtout l'un des ennemis des Quatre Fantastiques. Il semble tout à fait possible qu'on le retrouve dans la suite de la série, à moins qu'on ne l'ait déjà rencontré ?

Pourrait-il s'agir de l'adolescent mystérieux joué par Joe Locke (Hearstopper) ? Ce personnage alimente en tout cas les rumeurs. D'autres théories indiquent plutôt qu'il pourrait être Wiccan, alias Billy, l'un des fils de Wanda et Vision. Quoi qu'il en soit, nul doute que cette référence à Nicholas Scratch n'est pas fortuite, et que le personnage jouera probablement un rôle majeur dans la suite. Les épisodes d'Agatha All Along sont diffusés chaque jeudi sur Disney+.