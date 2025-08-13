C'est le plus petit village de France et aucune voiture ne peut y circuler

Offrez-vous une parenthèse enchantée dans le plus petit village de France, au charme médiéval inestimé !

Loin du tourisme de masse, les villages de France séduisent par leur charme d'antan, leur mobilité douce, leur patrimoine historique, culturel, naturel ou gastronomique. Ces lieux préservés, où l'on peut enfin respirer, attirent de plus en plus les touristes depuis la crise sanitaire du Covid. Si les plus "beaux villages de France" sont largement convoités, il existe des villages qui attirent le regard des vacanciers pour d'autres raisons. On n'a jamais fini de faire le tour des records ! Il existe en France un village qui ne remplit même pas la surface de la fameuse place Charles-de-Gaulle à Paris, où trône l'Arc de Triomphe...

Dans ce plus petit village de France, on n'y trouve ni école, ni épicerie, ni cimetière. Ses 51 habitants se déplacent uniquement à pieds, aucune voiture ne peut y circuler. Il faut dire que l'étroitesse du village ne le permet pas. En effet, cette commune a une superficie de seulement 3,54 hectares, avec un périmètre qui n'atteint que 970 mètres. Il s'agit d'un minuscule village situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux, dans la région naturelle de l'Entre-deux-Mers.

Le village de Castelmoron d'Albret est un joyau médiéval de la Gironde, perché sur un éperon rocheux, dont la cinquantaine de maisons à balcons suspendus, où se mêlent pierres et végétation, dominent le vallon du Ségur. Dans ce village de France, tout est minuscule et charmant : des ruelles fleuries et tortueuses aux placettes et escaliers, en passant par les maisons dont la plus petite mesure seulement 2 mètres de large.

L'ancien lavoir de Castelmoron-d'Albret, qui récolte l’eau de pluie, jouxte un jardin fleuri. Une invitation à la détente, bercé par le chuchotement de l'eau. © PhilippeGraillePhoto - stock.adobe.com

Classé aux Monuments Historiques depuis 1973, le site de Castelmoron d'Albret nous plonge au cœur du Moyen Âge, avec sa monumentale façade défensive, sa superbe porte d'entrée en fer forgé, sa tour d'un ancien château, ces bâtiments en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles, son église Sainte-Catherine-et-Notre-Dame, ses anciens palais ducal, forge et halle aux grains. Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri IV, y a même élu domicile. Le site a également connu son heure de gloire de nos jours, puisqu'il a fait office de décor du téléfilm La Bicyclette bleue avec Laetitia Casta.

Vous êtes tentés de visiter le plus petit village de France ? Depuis l'année 2000, Castelmoron-d'Albret accueille les crèches de Noël des quatre coins du monde, un événement biennal qui se déroule durant la deuxième quinzaine du mois de décembre et suscite la curiosité de plusieurs milliers de visiteurs, enchantés également par ses boutique de poterie, galerie d'art et petit salon de thé. La période de Noël est donc le moment idéal pour y faire un (petit) tour !