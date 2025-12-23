C'est la série française la plus regardée du moment : même les Américains en raffolent au point d'en faire un remake

Cette série française a pu dépasser les 10 millions de téléspectateurs. C'est également un succès à l'étranger, à tel point que les Américains en ont créé leur propre version.

C'est une success-story à la française comme la télévision n'en connaît pas tous les jours. Véritable carton avec des audiences qui ont pu dépasser les 10 millions de téléspectateurs sur les premières saisons, cette série franco-belge addictive est l'un des programmes les plus populaires de la petite lucarne de ces dernières années.

Et la France n'est pas la seule à avoir succombé à ce phénomène. Les Etats-Unis ont tout simplement adoré cette histoire rocambolesque et ont décidé d'adapter ce programme en version anglaise, avec un nouveau casting mais exactement le même scénario et les mêmes personnages. Si les Américains ont déjà visionné ce remake en septembre dernier, la France a pu jouer au jeu des sept différences lors de sa première diffusion en streaming sur notre territoire, au début de l'année 2025.

Comme son nom l'indique, High Potential est un remake de HPI. L'intrigue est exactement la même que la série portée par Audrey Fleurot : on y suit Morgan, une mère célibataire de trois enfants, dotée d'un quotient intellectuel de 160. Alors qu'elle travaille comme femme de ménage dans les locaux de la police de Los Angeles, ses talents de déduction sont finalement mis à contribution pour résoudre une salve de crimes graves.

Les fans de HPI connaitront donc le scénario, mais les visages changent. La version américaine met en scène la comédienne Kaitlin Olson (It's always sunny in Philadelphia, Hacks) dans le rôle principal. Elle donne la réplique à Daniel Sunjata (Graceland, Le diable s'habille en Prada), Javicia Leslie (Batwoman), Deniz Akdeniz (The Flight Attendant) et Judy Reyes (Scrubs).

Comme l'original en France, ce remake a obtenu des critiques plutôt correctes outre-Atlantique. Ils étaient plus de 11,5 millions à suivre les aventures de la Morgan américaine lors de la première diffusion télévisée et en streaming simultané. Logiquement, elle a bien été renouvelée pour une saison 2. En France, les fans de HPI peuvent découvrir le remake américain en streaming légal, puisque les épisodes de High Potential sont sur Disney+.