A 7 ans, elle était déjà une star : cette actrice américaine qui fête ses 50 ans a pourtant eu une enfance chaotique

Cette ancienne enfant star, qui célèbre ses 50 ans cette année, a brillé dans de nombreux films. Pourtant, ses débuts n'ont pas été roses.

La vie à Hollywood n'est pas facile pour tout le monde, encore moins pour ceux qui sont projetés au rang de vedette dès leur plus jeune âge. De nombreux enfants stars ont décidé de quitter les projecteurs une fois adulte. Malgré une enfance et une adolescence chaotiques, ce n'est pourtant pas le choix qu'a fait cette actrice qui a débuté dans le milieu à l'âge de 7 ans. Elle est toujours régulièrement à l'écran aujourd'hui et célèbre ses 50 ans ce 22 février 2025.

Fille des acteurs John Drew Barrymore et Jaid Barrymore, elle est née en 1975 dans une famille de comédiens : ce n'est donc pas étonnant qu'elle ait réussi à percer aussi jeune à Hollywood. À seulement 11 mois, elle apparaît pour la première fois à l'écran dans une publicité. Mais c'est son rôle dans E.T. l'extraterrestre en 1982, de Steven Spielberg (son parrain, qu'elle a considéré comme "sa seule figure parentale"), qui la propulse au rang de superstar. Elle est âgée de 7 ans à l'époque. Mais à un si jeune âge, il n'est pas rare que les revers de la célébrité se fassent ressentir violemment.

© Jeanette D. Moses/Shutterstock/SIPA (publiée le 11/02/2025)

Son père était persona non grata à Hollywood et a été arrêté plusieurs fois pour violences et possession de drogue, avant de s'éloigner de sa famille. Sa mère est devenue sa manageuse et amenait régulièrement sa fille en soirée avec elle alors qu'elle avait à peine 8 ans. Elles fréquentaient le Studio54, mythique discothèque de New York où la jeune fille est rapidement devenue une habituée. C'est là qu'elle découvrira la drogue et l'alcool.

"Ma vie n'était pas normale", confesse Drew Barrymore dans une interview au Guardian en 2015. "J'étais très seule. Et c'était... un sentiment terrible. J'étais en phase de rébellion. J'étais très, très en colère". Drew Barrymore sombre dans l'addiction à 11 ans. Première cure de désintoxication à 12 ans. A 13 ans, elle replonge et fait une tentative de suicide. Sa mère la place en hôpital psychiatrique pendant 18 mois. "Je n'étais pas un enfant scolarisé dans des conditions normales", ajoute-t-elle. "J'avais besoin d'un cadre strict et de discipline."

A 14 ans, Drew Barrymore demande l'émancipation de ses parents et devient indépendante, sur conseil de l'établissement médical dans lequel elle se trouvait alors. Cependant, Hollywood ne veut plus entendre parler d'elle à cause de sa réputation. La jeune actrice connaît un passage à vide au cours de son adolescence... Depuis, Drew Barrymore a renversé la tendance et a fait un retour percutant : Scream, Charlie et ses drôles de dames, Demain, on se marie !, Le Come-Back, Ce que pensent les hommes, Donnie darko, Grey Gardens... Autant de rôles cultes ont parsemé la carrière de Drew Barrymore une fois adulte. Et malgré leur relation complexe par le passé, l'actrice "soutiendra toujours sa mère" et l'aide financièrement "pour qu'elle soit heureuse et en bonne santé".