L'un des chefs d'œuvre de la littérature anglaise est bientôt adapté en film, mais les fans le détestent déjà

Ce nouveau projet est l'adaptation d'un immense classique de la littérature anglaise. Mais son choix de casting et sa première bande-annonce ne plaisent pas du tout au public.

Difficile d'adapter un livre culte en étant fidèle à l'oeuvre originale tout en plaisant les lecteurs et en faisant des choix de mise en scène et de points de vue. Les exemples d'adaptations décriées sont légions (Eragon, Persuasion version Netflix...), et les fans n'hésitent pas à monter au créneau dès les annonces de casting. La prochaine version d'un classique de la littérature britannique l'a, une nouvelle fois, prouvé.

Les Hauts de Hurlevent est un roman gothique et très sombre d'Emily Brontë, devenu un classique de la littérature anglaise. L'intrigue se concentre sur l'histoire d'Heathcliff, un orphelin recueilli par la famille Earnshaw. Maltraité, il tombe amoureux de Catherine Earnshaw. Mais cette dernière va épouser un autre homme pour sa fortune, ce qui va pousser Heathcliff à se venger de sa famille d'adoption. Les actions des protagonistes principaux auront des répercussions jusqu'à la génération suivante.

Margot Robbie sera Catherine, Jacob Elordi sera Heathcliff. © Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Dans la prochaine adaptation d'Emerald Fennell (Saltburn, Promising Young Woman), qui s'intitulera sobrement Hurlevent, Jacob Elordi (Euphoria) sera Heathcliff et Margot Robbie (Barbie) jouera Catherine. S'il s'agit de deux acteurs appréciés et talentueux, les lecteurs des Hauts de Hurlevent sont loin d'être ravis par ce casting. D'abord, parce que Jacob Elordi est un acteur blanc, alors que le personnage d'Heathcliff est décrit comme "foncé de peau".

Pour ce qui est de Margot Robbie, on lui reproche d'être trop âgée pour le rôle. Elle est âgée de 34 ans seulement, quand son personnage est une très jeune adulte qui en a 18 lorsqu'elle rencontre une fin prématurée et tragique, pourtant centrale dans l'intrigue.

La bande-annonce a également laissé circonspect les lecteurs du roman, puisque les premières images vendent une histoire d'amour intense et passionnelle (avec des scènes qui semblent également osées), alors que le roman décrit plutôt une relation amoureuse, certes, mais hautement dysfonctionnelle entre deux personnages destructeurs : "la bande-annonce de la nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent est probablement la pire que j'ai pu voir de ma vie", écrit un internaute, quand un autre estime que les premières images "s'éloignent complètement du roman".

La version d'Emmerald Fennell sera la 13e adaptation des Hauts de Hurlevent, qui doit sortir en France le 11 février 2026. Le roman d'Emily Brontë a été adapté d'abord en 1939 par William Tyler avec Laurence Olivier ; en 1970 avec Timothy Dalton (vignette en haut de l'article) ; en 1992 avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche ; ou en 2009 avec Tom Hardy et Charlotte Riley. L'une des versions les plus appréciées reste celle de 2011 par Andrea Arnold, avec Kaya Scodelario et James Howson. C'est l'une des rares versions à respecter les origines du personnage de Heathcliff.