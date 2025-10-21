Il y a un an, cette série feel good de Netflix a charmé les abonnés, sa suite va vous faire fondre

L'an dernier, les abonnés de Netflix étaient sous le charme de cette série romantique à voir en 4 heures.

Série horrifique ou comédie romantique ? L'automne est la saison qui divise les spectateurs, entre les adeptes de frissons pour Halloween et ceux qui recherchent réconfort et légèreté pour supporter la baisse des températures et les journées qui raccourcissent. Netflix propose de quoi contenter tout le monde : ceux qui appartiennent à la première catégorie ont pu plonger dans la macabre histoire d'Ed Gein grâce à la saison 3 de Monstre.

Ceux qui cherchent un peu de douceurs peuvent retrouver l'une des rom-coms à succès de 2024. La scénariste Erin Foster s'est inspirée de sa propre histoire d'amour pour écrire celle de Nobody Wants This, dans laquelle une animatrice de podcast agnostique et un rabbin progressiste forment un couple que la religion et la culture opposent.

© Adam Rose/Netflix © 2024

Nobody wants this a séduit les abonnés de Netflix grâce à ses deux héros. La série a réussi à attirer les nostalgiques des séries des années 2000. Au casting, on retrouve Kristen Bell, héroïne de Veronica Mars, et Adam Brody, qui avait déjà fait craquer les spectateurs dans New Port Beach avant d'être le "rabbin sexy" de Nobody Wants this. L'alchimie entre les deux acteurs est d'ailleurs indéniable et a toutes les chances de séduire les amateurs de rom coms légères.

Car la série en dix épisodes, d'une trentaine de minutes chacun environ, coche toutes les cases des comédies romantiques réconfortantes de l'automne : le premier baiser (considéré comme l'un des meilleurs vu dans une série récemment), la confession ou encore la poursuite finale.

Si la série n'évite pas certains clichés, l'attrait principal étant que le couple repose sur des fondations solides et saines de respect, communication, honnêteté et patience, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les romances fictives. Résultat : les abonnés ont binge-watché la série, qui a réussi à détroner la saison 2 de Monstres à sa sortie en 2024. C'est pourquoi elle a été renouvelée en deux semaines seulement. Un an après sa mise en ligne, la suite arrive déjà sur Netflix : la saison 2 est disponible le 23 octobre 2025.