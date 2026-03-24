Notée 4,5/5 par nos lecteurs, c'est l'une des plus grandes romances de l'histoire du cinéma : elle a bouleversé des générations

Cet immense classique contient également l'une des romances les plus mémorables du septième art.

La période qui suit la Saint-Valentin est l'occasion idéale pour se replonger dans les meilleures romances du septième art. On pense naturellement à l'histoire d'amour tragique de Titanic, aux dialogues savoureux de Quand Harry rencontre Sally, ou au sourire de Julia Roberts dans Pretty Woman. Mais bien avant que ces films romantiques ne deviennent cultes à leur tour, un classique du cinéma sorti il y a 84 ans offrait l'une des romances les plus mémorables du grand écran.

En 1942, le réalisateur américain Michael Curtiz dévoile au monde son dernier long-métrage, Casablanca. Situé au cœur de la ville marocaine durant la Seconde Guerre mondiale, ce drame suit Rick Blaine (Humphrey Bogart), un Américain en exil, propriétaire du night-club le plus populaire de la ville marocaine, alors contrôlée par le régime de Vichy. Amer et cynique, il accueille dans son club des réfugiés, des nazis, des voleurs et des fonctionnaires français, et refuse de se mêler au conflit mondial en cours.

Jusqu'au soir où Isla Lund (Ingrig Bergman), son ancien amour, foule la porte du club, avec son mari, un dissident politique qui cherche à quitter le pays pour poursuivre leur combat en Amérique. Il se retrouve alors confronté à un choix cornélien : ses sentiments pour Isla, ou faire ce qui est juste, à savoir aider son mari. Qu'est-ce qui est plus important, l'amour ou la vertu ?

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 04/02/2026)

Immense classique du septième art depuis huit décennies, Casablanca est un film intemporel qui n'a pas pris une ride. C'est aussi un film adoré des lecteurs de Linternaute : il est noté 4,5/5. Dans les avis, nos lecteurs saluent "le plus grand film de tous les temps", "mythique", "savoureux, romantique et inoubliable". Le film offre une vraie réflexion sur l'engagement, la tension entre morale et sentiments, avec une grande histoire d'amour déchirante, évidente mais qui ne peut pas se concrétiser. Le succès est immédiat, ses répliques deviennent cultes ("nous aurons toujours Paris") et le film remporte trois Oscars en 1943 : meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario adapté.

Malgré les années qui passent et les productions qui se sont enchaînées depuis, Casablanca est encore considéré comme l'un des meilleurs films de l'histoire, même en 2026, et est régulièrement en tête des classements des films les plus romantiques de tous les temps. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez de la chance : il est toujours disponible en streaming sur HBO Max.