The polygamist : découvrez cette série sud-africaine sur le pouvoir et la revanche de Netflix

"The Polygamist" est une série sud-africaine réalisée par Akin Omotoso. La première saison de ce drame sur fond de pouvoir, d'amour et de trahison est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 juin 2026.

The polygamist est une série sud-africaine adaptée du roman éponyme de l'autrice Sue Nyathi et réalisée par Akin Omotoso (Marked, Rise : la véritable histoire des Antetokounmpo) et Rolie Nikiwe (Furtive). Cette série, entre drame et thriller, suit la chute d'un self-made man pris au piège de ses trahisons.

Cette série vient rejoindre un catalogue de contenus africains, et notamment sud-africains, comme la récente romance Love and Wine qui, malgré une intrigue plus acidulée, aborde également les rapports de pouvoir dans la société sud-africaine. Les 22 épisodes de la première saison de The Polygamist sont disponibles sur Netflix depuis le 12 juin 2026.

Quelle est l'intrigue de The Polygamist ?

Jonasi Gomora est fier de son parcours. Parti de rien, il s'est hissé au sommet à la sueur de son front. Jonasi est maintenant un homme d'affaires puissant et il mène une existence luxueuse avec sa femme Joyce et leurs fils. Et ses maîtresses. Lorsque Joyce découvre ces liaisons, c'est le début de la descente aux enfers pour Jonasi, même s'il n'en a pas encore conscience. Persuadé que sa femme l'aime et qu'il a la tradition de son côté, Jonasi continue de jouer avec le feu... Au point de tout perdre ?

Quel casting pour The Polygamist ?

Kenneth Nkosi : Magesh Gomora

Magesh Gomora Sthandiwe Kgoroge : Mama Grace

Mama Grace S'dumo Mtshali : Jonasi Gomora

Jonasi Gomora Celeste Ntuli : Essie Gomora

Essie Gomora Luyanda Zwane : Lindani

Lindani Gugu Gumede : Joyce Gomora

Joyce Gomora Kwanele Mthethwa : Matipa

Matipa Noluthando Shabalala : Mpume Gomora

Mpume Gomora Nolwazi Mafeka : Sarah Gomora

Sarah Gomora Vuyo Biyela : Freedom Gomora

Freedom Gomora Ntobeko Mathebul : Jonasi jeune

Où visionner The Polygamist en streaming ?

Les 22 épisodes de la première saison de la série The Polygamist sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 12 juin 2026. Netflix diffuse également Furtive et Marked, deux films également dirigés par les réalisateurs de The Polygamist, mais aussi le film Love and Wine. Pour découvrir tous ces titres, vous pouvez vous abonner au service dès 7,99 euros par mois.