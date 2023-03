You saison 4 : à quelle heure sort la partie 2 sur Netflix ?

La seconde partie de la saison 4 de You sort sur Netflix ce jeudi 9 mars 2023. A partir de quelle heure voir les cinq derniers épisodes ?

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 17h00] La saison 4 de You renferme encore bien des mystères... Qui seront résolus dans la seconde partie. Les cinq derniers épisodes sont mis en ligne sur Netflix ce jeudi 9 mars 2023. Comme toutes les productions originales de la plateforme de streaming, il faudra attendre 9h01 avant de commencer à binge-watcher la fin de cette saison 4.

Les abonnés de Netflix ont déjà pu découvrir la première partie de la saison 4 de You. Le psychopathe joué par Penn Badgley y développe une nouvelle obsession pour Kate une mère célibataire indépendante et méfiante envers le protagoniste (à raison !). A la fin du cinquième épisode de cette quatrième saison, on découvre également que le maître chanteur de Jonathan Moore serait en réalité Rhys, qui espère que Joe s'associe à lui pour tuer leurs proches en commun. Mais Joe semble refuser d'en arriver là...

La partie 2 réserve de sacrées surprises pour les fans, puisque, comme la bande-annonce ci-dessous nous l'apprend, un personnage fait un retour pour le moins inattendu... Attention, spoilers. Il s'agit en effet de Love, son ex-épouse, qui est pourtant censée être morte... Il faut attendre le 9 mars avant d'en savoir plus sur les circonstances d'un tel retour.

fiche série

You est une série télévisée diffusée d'abord sur Lifetime puis sur Netflix depuis sa saison 2. Elle adapte les premiers romans de la trilogie littéraire de Caroline Kepnes sur ses deux premières saisons, avant de proposer une histoire inédite depuis la saison 3. Cette série se concentre sur les frasques d'un tueur en série qui développe des obsessions meurtrières pour les femmes dont il tombe amoureux.

La saison 4 de You est découpée en deux parties. La première partie, composée de cinq épisodes, est mise en ligne sur Netflix le 9 février 2023. Heureusement pour les fans de la série, il ne sera pas nécessaire d'attendre trop longtemps avant de découvrir la suite, puisque la seconde partie (également composée de cinq épisodes) est programmée pour le 9 mars 2023, soit seulement un mois plus tard.