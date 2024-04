Ce nouveau film captivant de Netflix est inspiré d'un scandale très récent de la famille royale

Ce nouveau film inspiré de faits réels revient sur les coulisses d'une interview télévisée de la BBC et d'un scandale récent frappant un des membres de la famille royale britannique.

Après The Crown ou la série documentaire consacrée à Harry et Meghan, la famille royale britannique continue d'inspirer les productions de Netflix. Cette semaine, il est possible de découvrir un film qui revient sur l'un des plus gros scandales récents qu'a traversé l'un des proches d'Elizabeth II. Entre le thriller et le drame, c'est un film à ne pas rater sur la plateforme de streaming.

Dans Scoop, les abonnés de Netflix peuvent découvrir les coulisses d'un travail journalistique minutieux qui a finalement mené à une interview mémorable du prince Andrew, troisième enfant d'Elisabeth II et du prince Philip, alors que ce dernier venait juste d'être accusé d'être impliqué dans l'affaire Epstein. Dans le détail, l'une des victimes du milliardaire qui s'est suicidé en 2019, avant d'être jugé dans cette énorme affaire pédo-criminelle, dit avoir été "offerte" au prince Andrew dans les années 1990, ce qu'il dément.

L'interview a eu lieu le 16 novembre 2019 dans l'émission Newsnight de la BBC. Il s'agit là d'un des plus gros scandales récents vécu par Buckingham Palace, qui a égratigné profondément l'image de la famille royale et du prince Andrew en particulier. Depuis que son nom est sorti dans l'affaire Epstein, l'ex-mari de Sarah Ferguson s'est non seulement retiré de ses engagements publics, mais a également perdu ses titres militaires et sa qualification d'altesse royale.

Après six mois de négociations et des tensions au sein de la famille royale, le prince Andrew est finalement interviewé par Emily Maitlis et écorne durablement son image en livrant une prestation pitoyable. Plus que l'entretien en lui-même, ce sont les coulisses pour l'obtenir et les nombreuses tractations qui ont mené à ce moment mémorable dans l'histoire de la royauté britannique récente qui seront décortiquées dans le film Netflix, réalisé par Philip Martin (The Forger) et écrit par Peter Moffat (The Village, Silk, Criminal Justice, Your Honor...).

Et pour servir cette intrigue, Netflix a choisi des acteurs bien connus du public pour jouer dans Scoop. Rufus Sewell (La diplomate, The Holiday, Chevalier...) incarne le Prince Andrew face à Gillian Anderson (X-Files, Margaret Thatcher dans The Crown) dans le rôle de la journaliste Emily Maitlis. Gravitant autour d'eux, on retrouve les comédiens Billie Piper (Doctor Who), Connor Swindells (Sex Education), Romola Garai (Emma, Un jour) et Keeley Hawes (Bodyguard). Le film Scoop est mis en ligne sur Netflix le 5 avril 2024.