En seulement 3 jours, ce thriller d'espionnage français devient n°1 sur Netflix

Ad Vitam est un film d'espionnage français réalisé par Rodolphe Lauga et interprété par Guillaume Canet. Ce thriller est diffusé en streaming sur Netflix depuis vendredi, et s'est déjà classé en première place du top 10.

Netflix fait la part belle aux thrillers venus du monde entier et la France n'est pas en reste. Après Sous la Seine et AKA, c'est au tour d'Ad Vitam d'entraîner les abonnés Netflix dans une course contre la montre ou les mystères s'enchaînent, avec Guillaume Canet dans le rôle principal.

Et les films d'action français ont toujours la côte sur Netflix. Deux jours après sa sortie, Ad Vitam figure à la première place du top de Netflix dans plusieurs pays du monde, selon les données de Flixpatrol. Notamment en France, où il est n°1 depuis le premier jour de sa sortie. *

Pour écrire ce film, Rodolphe Lauga (La source, Rock'n'Roll, ) a pu compter sur l'aide du scénariste David Corona (QUB Radio) et de l'acteur Guillaume Canet, qui interprète le rôle principal. Pour rappel, Lauga et Canet avaient déjà collaboré en 2017 sur le film Rock'n'Roll. Le film d'action et d'espionnage Ad Vitam est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 10 janvier 2025.

Quelle intrigue pour Ad Vitam ?

Franck Lazarev, un ancien agent du GIGN, pensait avoir laissé son passé derrière lui. Un jour, pourtant, sa femme, Léo, est kidnappée par un mystérieux gang d'hommes armés. L'ancien agent remue ciel et terre pour la retrouver, mais sans succès. Pour la sauver, Lazarev va devoir creuser encore plus profond et affronter un complot qui le force à affronter un passé qu'il aurait tant voulu oublier.

Quel casting pour Ad Vitam ?

Guillaume Canet : Franck Lazarev

Franck Lazarev Stéphane Caillard : Leo

Leo Nassim Lyes : Ben

Ben Zita Hanrot : Manon

Manon Alexis Manenti : Nico

Nico Johan Heldenbergh : Vanaken

Vanaken Etienne Guillou-Kervern : Stanislas Lacaze

Où découvrir Ad Vitam en streaming ?

Le film Ad Vitam sort en streaming sur la plateforme du géant Netflix le 10 janvier 2025. Pour découvrir ce film, ainsi que les nombreux autres films d'action français du catalogue comme Balle perdue et Voleuses, vous pouvez vous abonner au service en optant pour une des trois options disponibles, comprises entre 5,99 et 19,99 euros par mois.