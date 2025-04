Stranger Things est de retour sur Netflix cette semaine : mais ce n'est pas ce à quoi les fans s'attendent

Un nouveau contenu dérivé de Stranger Things promet de passionner les fans en attendant la sortie de la saison 5.

Juillet 2016, le monde découvre Stranger Things, qui captive depuis des millions de téléspectateurs. La série horrifique créée par Matt et Ross Duffer (Wayward, Hidden) a hissé ses jeunes acteurs au rang de stars internationales puisqu'on a pu retrouver Millie Bobby Brown, la mythique 11, à l'affiche de films à succès comme Enola Holmes ou encore The Electric State. De son côté, Sadie Sink, l'interprète de Maxine est l'héroïne de l'opéra Punk O'dessa (Disney ++). Quant à Finn Wolfhard, il tient l'un des rôles principaux de la nouvelle saga Ghostbusters aux côtés de Paul Rudd et Carrie Coon.

Alors que la cinquième et dernière saison de la série est attendue avec impatience, Stranger Things est de retour sur Netflix. Mais ce n'est pas la saison 5 que les fans vont découvrir : le service au N rouge offre une surprise aux fans en diffusant la pièce de théâtre adaptée de la série, Stranger Things : The First Shadow, jouée a Broadway depuis le 14 décembre 2023. Cette pièce se présente comme un préquel de la série et nous dévoile les origines de Henry Creel, le futur Vecna.

© Manuel Harlan

Écrite par Kate Trefy (How to be alone, Fear street 3) et dirigée par Stephen Daldry (Billy Elliot, The Crown), le metteur en scène primé trois fois aux Tony Award, la pièce a remporté un franc succès auprès du public et de la critique grâce à des décors grandioses et ultra immersifs. La rediffusion Netflix de Stranger Things : The First Shadow est disponible en streaming le 22 avril 2025 sur Netflix. Un documentaire sur les coulisses de la pièce est également disponible sur la plateforme.

Quelle est l'intrigue de la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow ?

Lorsque la famille Creel s'installe a Hawkins, une petite ville de l'Indiana, en 1959, elle espère repartir de zéro. Le fils Henry, est un adolescent au passé trouble, mais cet emménagement semble enfin lui apporter la sérénité dont il a besoin. Le jeune homme se fait des nouveaux amis et s'investit même dans la pièce de théâtre de son école. Pourtant, quand une vague de meurtres atroces frappent la ville, Henry est forcé de se confronter à la réalité : et s'il était lié malgré lui à ces assassinats horribles ?

Quel casting pour Stranger Things : The First Shadow ?

Louis McCartney : Henry Creel

Henry Creel Rosie Benton : Virginia Creel

Virginia Creel Alex Breaux : Dr. Brenner

Dr. Brenner Andrew Hovelson : Principal Newby

Principal Newby Alison Jaye : Joyce Maldonado

Joyce Maldonado T.R. Knight : Victor Creel

Victor Creel Gabrielle Nevaeh : Patty Newby

Patty Newby Burke Swanson : James Hopper Jr.

James Hopper Jr. Juan Carlos : Bob Newby

Bob Newby Ayana Cymone : Sue Anderson

Sue Anderson Dora Dolphin : Karen Childress

Où découvrir Stranger Things : The First Shadow en streaming ?

La rediffusion de la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow est disponible en streaming sur la plateforme du géant Netflix depuis le 22 avril 2025. Pour découvrir ce préquel de Stranger Things, ainsi que les quatre premières saisons de la série, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 5,99 euros par mois (offre avec publicités). D'autres abonnements plus coûteux sans pub, à 13,49 euros par mois ou 19,99 euros par mois, sont également disponibles.