Black Mirror : la série de science-fiction de Netflix de retour pour une saison 7

La série d'anticipation britannique a marqué les abonnés de Netflix. Elle est de retour pour une septième saison cette semaine.

D'abord diffusée de 2011 à 2014 à la télévision britannique, Black Mirror est produite par Netflix depuis 2016. Sa particularité est que tous les épisodes, qui durent plus de 60 minutes, présentent une intrigue, un casting et des décors différents, tout en ayant un sujet principal en commun : l'influence des nouvelles technologies dans le monde (le titre "Black Mirror" faisant référence aux écrans qui renvoient notre reflet).

La saison 7 de Black Mirror, composée de 6 épisodes, est sortie le 10 avril 2025 sur Netflix. Si chaque épisode est indépendant des uns des autres, les fans pourront toutefois retrouver la suite du premier épisode de la saison 4, USS Callister. Le reste sera totalement inédit mais restera dans la veine de la série. Le créateur, Charlie Brooker, a toutefois annoncé "l'un des épisodes les plus sombres et les plus lourds jusqu'à présents", mais aussi "es épisodes techniques et d'autres qui font pleurer les gens".

Au casting, cette suite réunit une nouvelle fois des visages bien connus du public. Dans la saison 7 de Black Mirror, nous pourrons donc retrouver Emma Corrin (The Crown), Peter Capaldi (Doctor Who), Awkawafina (Shang-Chi), Paul Giamatti (Winter Break), Rashida Jones (Parks and Recreation), Harriet Walter (Silo), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Issa Rae (Insecure), Patsy Ferran (Mickey 17) et Siena Kelly. Mais aussi une grande partie du casting de l'épisode USS Callister : Cristin Milioti (The Penguin), Jimmi Simpson, Milanka Brooks, Billy Magnussen, Paul G. Raymond et Osy Ikhile.

Quelle est l'intrigue de Black Mirror ?

Chaque histoire constitue une analyse des nouvelles technologies, une caricature de notre modernité et nous invite à la réflexion en abordant des thèmes comme le monde du travail, la politique, les relations amoureuses, les réseaux sociaux, les jeux vidéo…

Quels acteurs au casting de Black Mirror ?

Saison 1 :

Episode 1 : Rory Kinnear, Anna Wilson-Jones, Lindsay Duncan, Tom Goodman-Hill, Donald Sumpter, Lydia Wilson

Episode 2 : Daniel Kaluuya, Jessica Brown Findlay, Rupert Everett

Episode 3 : Toby Kebbell, Jodie Whittaker, Tom Cullen

Saison 2 :

Episode 1 : Hayley Atwell, Domhnall Gleeson, Claire Keelan, Sinead Mathews, Flora Nicholson

Episode 2 : Lenora Crichlow, Michael Smiley, Tuppence Middleton, Ian Bonar, Elisabeth Hopper, Nick Bartlett, Nick Ofield, Russell Barnett, Imani Jackman

Episode 3 : Daniel Rigby, Chloe Pirrie, Tobias Menzies, Jason Flemyng, Christina Chong

Saison 3 :

Episode 1 : Bryce Dallas Howard, Alice Eve, Cherry Jones, James Norton, Alan Ritchson, Daisy Haggard, Michaela Coel

Episode 2 : Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Wunmi Mosaku

Episode 3 : Alex Lawther, Jerome Flynn

Episode 4 : Gugu Mbatha-Raw, Mackenzie Davis

Episode 5 : Malachi Kirby, Michael Kelly, Madeline Brewer, Ariane Labed, Sarah Snook, Francis Magee

Episode 6 : Kelly Macdonald, Faye Marsay, Benedict Wong, Jonas Karlsson, Joe Armstrong, Ben Miles

Saison 4 :

Episode 1 : Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel, Billy Magnussen, Milanka Brooks, Aaron Paul

Episode 2 : Rosemarie DeWitt, Owen Teague, Nicholas Campbell, Jenny Raven, Paul Braunstein, Abby Quinn

Episode 3 : Andrea Riseborough

Episode 4 : Georgina Campbell, Joe Cole George Blagden

Episode 5 : Maxine Peake, Clint Dyer, Jake Davies

Episode 6 : Douglas Hodge, Letitia Wright, Daniel Lapaine, Aldis Hodge, Alexandra Roach, Amanda Warren

Saison 5 :

Episode 1 : Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin

Episode 2 : Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace, Monica Dolan, Daniel Ings

Episode 3 : Miley Cyris, Angourie Rice, Madison Davenport, Marc Menchaca

Saison 6 :

Episode 1 : Annie Murphy, Salma Hayek, Michael Cera, Himesh Patel, Avi Nash, Rob Delaney, Ben Barnes, Ayo Edebiri

Episode 2 : Samuel Blenkin, Daniel Portman, Myha'la Herrold, John Hannah, Monica Dolan

Episode 3 : Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Rory Culkin

Episode 4 : Zazie Beetz, Clara Rugaard, Danny Ramirez

Episode 5 : Paapa Essiedu, David Shields, Anjana Vasan, Katherine Rose Morley

Où voir Black Mirror en streaming ?

Les six saisons de Black Mirror, série de science-fiction britannique, sont disponibles sur Netflix. Pour découvrir les épisodes et pouvoir profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement à Netflix est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix avec publicités), 13,49 € par mois (abonnement standard) et 19, 99 € par mois (abonnement premium).