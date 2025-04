iHostage : la prise d'otage historique d'un Apple Store néerlandais adaptée en film Netflix

iHostage est un film néerlandais qui retrace la prise d'otage d'un Apple Store survenue à Amsterdam le 22 février 2022. Ce thriller est disponible en streaming depuis le 18 avril 2025.

La réalité rejoint parfois la fiction, pour le meilleur... Ou pour le pire. Le film iHostage raconte l'épreuve subie par les clients et les employés du plus grand Apple Store d'Amsterdam, la capitale hollandaise, le 22 février 2022. Cette attaque, qui a été en une des journaux internationaux et locaux, fait désormais l'objet d'une série haletante réalisée par Bobby Boermans (The golden hour, Mocro Mafia).

iHostage n'est pas la première création néerlandaise du genre à intégrer la plateforme Netflix. Les téléspectateurs du monde entier ont également pu découvrir Le Mauvais Camps, ou encore For ever rich, des films qui ont su se faire une place de choix parmi des contenus internationaux. iHostage est disponible en streaming sur Netflix depuis le 18 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de iHostage ?

Amsterdam, 22 février 2022, Ahmad, un jeune homme armé et couvert d'explosifs, s'introduit dans un Apple Store du centre. Il prend en otage les clients et les vendeurs en échange d'une grosse somme d'argent. Alors que les forces de l'ordre planifient leur intervention et entrent en contact avec Ahmad, elles réalisent rapidement qu'il est imprévisible et prêt au pire. Les policiers et les négociateurs vont devoir faire preuve de stratégie s'ils veulent espérer libérer les otages vivants.

Quel casting pour iHostage ?

Marcel Hensema : Kees

Kees Loes Haverkort : Lynn

Lynn Matteo van der Grijn : Abe

Abe Fockeline Ouwerkerk : Soof

Soof Louis Talpe : Winston

Winston Thijs Boermans : Matthijs

Matthijs Roosmarijn van der Hoek : Bente

Bente Everon Jackson Hooi : Erik

Erik Emmanuel Ohene Boafo : Mingus

Mingus Soufiane Moussouli : Ahmad

Ahmad Jolanda van den Berg : Elin

Elin Admir Sehovic : Ilian

Ilian Ahlaam Teghadouini : Jihane

Où visionner iHostage en streaming ?

Le film iHostage est disponible sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 18 avril 2025. Pour le découvrir, ainsi que tous les contenus néerlandais de la plateforme comme Le Mauvais Camps, ou For ever rich, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix en choisissant parmi une des offres comprises entre 5,99 euros par mois pour la moins chère avec publicités et 19,99 euros par mois, la plus chère sans pub.