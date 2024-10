Daredevil Born Again : enfin une date de sortie pour la série du super-héros de Disney+

Cela fait plusieurs années que les fans de Matt Murdock attendent de découvrir ses nouvelles aventures. La date de sortie de la série est enfin connue.

Daredevil Born Again a longtemps joué avec la patience des fans du justicier. Après un étonnant rebondissement dans la production de la série, passée entre les mains de Netflix avant d'arriver sur Disney+, on était sans nouvelle du programme. Mais la date de sortie a enfin été annoncée : c'est le 4 mars 2025 que les premiers épisodes sortiront sur la plateforme de streaming, qui propose d'ailleurs tout le reste des productions Marvel.

Que s'est-il passé sur le tournage de la série Marvel, passée de Netflix à Disney ++ ? Alors que la moitié des 18 épisodes prévus avaient été tournés, le patron des studios Marvel, Kevin Feige, visiblement mécontent du résultat, a décidé de tout recommencer à zéro.Dans la foulée, les scénaristes Chris Ord et Matt Corman on t été remerciés ainsi que les réalisateurs prévus pour les épisodes manquants. Dario Scardapane (Jack Ryan, The Punisher) a été choisi pour endosser le rôle de nouveau showrunner et les épisodes restants seront mis en scène par Justin Benson et Aaron Moorhead (Loki). Le casting en revanche ne devrait pas beaucoup évolué : Charlie Cox endosse toujours le costume de Daredevil, entouré de Vincent D'Onofrio, Michael Gandolfini, Jon Bernthal etc.

Quelle est l'intrigue de Daredevil Born Again ?

Matt Murdock, un avocat aveugle, se bat pour faire régner la justice au sein de son cabinet d'avocats, alors que l'ancien patron de la mafia Wilson Fisk fait connaître ses ambitions politiques. Lorsque leurs identités secrètes font leur retour sur la scène publique, ils vont devoir s'affronter à nouveau.

Quels acteurs au casting de Daredevil Born Again ?

Charlie Cox : Matt Murdock/Daredevil

Vincent D'Onofrio : Wilson Fisk/Kingpin

Michael Gandolfini

Jon Bernthal : Franck Castle/Punisher

Margarita Levieva

Sandrine Holt : Vanessa Fisk

Nikki M. James

Arty Froushan : Harry

Où voir Daredevil Born Again en streaming ?

Pour profiter de Dardevil Born Again, nouvelle saison de la franchise Daredevil, il faut se rendre sur la plateforme Disney+. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès au géant du streaming. Selon trois offres différentes : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.