Cette nouvelle série d'action en 8 épisodes a tout pour devenir le nouveau carton de Netflix

La première série américaine de l'année mêlant comédie et action débarque sur Netflix et pourrait devenir le nouveau programme à binge-watcher sur la plateforme de streaming.

Si l'année 2024 vient à peine de débuter, Netflix n'attend pas pour dégainer ses nouveautés. Ce jeudi 4 janvier, les abonnés de la plateforme de streaming peuvent découvrir une nouvelle série américaine en huit épisodes, qui mêle action et comédie. Et si vous avez aimé Everything, everywhere all at once, cette série pourrait vous séduire.

La série en question, Les frères Sun, n'explore pas le multivers, mais multiplie les références, notamment aux classiques du cinéma d'action asiatique. Dans cette nouvelle production, les abonnés découvrent, à Taïwan, un règlement de compte entre plusieurs factions des Triades qui tourne mal. Si le tueur à gages Charles Sun réussit à s'en sortir, son père, un puissant gangster, est tué. Le reste de sa famille vivant en Californie est désormais menacé.

Les frères Sun est écrit et produit par plusieurs grands noms de la télévision américaine : Byron Wu, qui a travaillé sur American Horror Story, et Brad Falchuk, à qui l'on doit Nip/Tuck ou encore Glee. Sur fond de courses poursuites ou de fusillades tout en tension, ce sont avant tout les relations complexes au sein de la famille qui sont explorées dans une série plus complexe qu'elle peut paraître.

Cette nouvelle saga promet donc du grand spectacle explosif qui sera loin de déplaire aux amateurs du cinéma asiatique des années 1990, sans oublier pour autant une bonne dose d'humour, entre la comédie familiale et le buddy movie américain.

Au casting, les plus observateurs reconnaîtront peut-être Justin Chien dans la peau du tueur à gages, qui a joué dans Continuum (2018) ou encore The Resort (2021). Son frère, le naïf Bruce qui n'a aucune connaissance des activités criminelles de sa famille, est joué par Sam Song Li, que l'on a pu apercevoir dans un épisode de Better Call Saul ou Mes premières fois.

Mais cette distribution méconnue en France est compensée par la présence de la grande Michelle Yeoh, dans le rôle de la redoutable matriarche. L'actrice malaisienne, révélée à l'international dans Tigre et dragon, a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour sa partition dans Everything, everywhere all at once l'an passé. Elle renoue ainsi avec un style de cinéma qui a fait son heure de gloire il y a 50 ans.

Si vous souhaitez découvrir Les frères Sun, il faut donc un abonnement à Netflix. La plateforme de streaming est la seule à proposer les huit épisodes de la série qui se binge-watche donc en huit heures à peine. Pour l'heure, on ne sait pas si une suite pourrait voir le jour. Le sort des Frères Sun dépendra assurément de ses audiences.