Wake up Dead Man : faut-il voir le troisième épisode d'A couteaux tirés sur Netflix ? L'avis des critiques

Le détective Benoît Blanc est de retour sur Netflix pour résoudre une nouvelle enquête dans un film réalisé par Rian Johnson.

Benoît Blanc se lance dans l'enquête la plus dangereuse qu'il n'a jamais connu. Après avoir résolu le meurtre du romancier Harlan Thrombey (A couteaux tirés) et l'énigme de la murder party d'un milliardaire excentrique (Glass Onion), le détective du Kentucky incarné par Daniel Craig va devoir mettre à profit ses méninges pour résoudre un nouveau mystère : le meurtre inexplicable d'un prêtre perpétré dans l'église d'une petite ville aux sombres secrets.

Sorti en 2019, A couteaux tirés a été un succès surprise au cinéma. Cette comédie policière à la Agatha Christie qui ne manquait pas de faire au passage une satire de son époque et de ses personnages, avec un casting d'acteurs très connus. Il a même été nommée à l'Oscar du Meilleur scénario original. Sa suite, Glass Onion, est sortie trois ans plus tard et proposait cette fois un véritable contre-pied des "whodunnit" classiques.

L'avis des critiques

Wake Up Dead Man, troisième épisode de la franchise, sort sur Netflix le 12 décembre 2025. Sur Rotten Tomatoes, le thriller de Rian Johnson décroche 92% avis positifs de la part de la presse, 94% de la part des internautes, prouvant une nouvelle fois que le charme opère. Pour le Boston Globes, il s'agit du "meilleur de la franchise A couteaux tirés", quand le magazine Empire salue un film "gothique, iconoclaste, captivant, une critique subtile et cinglante de l'Amérique contemporaine, et par-dessus le marché très drôle.

De son côté, The Guardian salue la prestation de Josh O'Connor, qui "excelle une fois de plus dans cette délicieuse comédie pince-sans-rire", et le Los Angeles Time loue une "satire spirituelle et touchante du pouvoir religieux".

Et en France ? La presse s'est également laissée séduire par ce troisième épisode de la trilogie A couteaux tirés. "Rian Johnson nous propose un jeu de piste aux rebondissements multiples, plongé dans une ambiance de conte gothique automnal", note Les Inrocks. Pour Cinemateaser, il s'agit du "film le plus personnel de la franchise" qui mêle la question de la foi et de la religion au coeur de cette nouvelle enquête. Numerama juge de son côté que le film "se montre diablement pertinent" lorsqu'il "interroge le sens de la foi catholique en 2025 et en dénonçant la percée du fondamentalisme religieux". Comme toujours, un cosy mystery divertissant, mais qui n'oublie pas d'avoir du fond.

Quelle est l'intrigue de Wake Up Dead Man ?

Le détective Benoit Blanc collabore avec un jeune prêtre pour enquêter sur un crime totalement inexplicable perpétré dans l'église d'une petite ville au sombre passé.

Quels acteurs au casting de Wake Up Dead Man ?

Daniel Craig : Benoît Blanc

Josh O'Connor

Cailee Spaeny

Andrew Scott

Kerry Washington

Glen Close

Jeremy Renner

Mila Kunis

Josh Brolin

Daryl McCormack

Wake Up Dead Man est le troisième épisode de la franchise de films policiers A couteaux tirés. Après le succès du premier volet en 2019, Netflix a commandé deux suites. Glass Onion est sorti en 2022, et Wake Up Dead Man le 12 décembre 2025. En toute logique, c'est sur la plateforme de streaming au N rouge qu'on les retrouve tous les deux, à condition de souscrire à un abonnement : les tarifs varient entre 7,99 euros par mois (avec publicités), 14,99 euros par mois (sans pub) et 21,99 euros par mois (sans pub et premium).