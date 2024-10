Time Cut : un nouveau slasher sort sur Netflix

Time Cut est un film de science fiction américain de type Slasher réalisé par Hannah McPherson. Il est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 30 octobre 2024.

Début des années 1980, le monde découvre avec terreur et délectation le premier film de la franchise Halloween. La mode du slasher est lancée, ces films où des groupes d'amis sont décimés par un tueur masqué a l'identité secrète. La tendance s'accentue avec la sortie de films comme Scream, Souviens-toi l'été dernier ou encore Destination finale, qui ont enflammé la fin des années 1990 et le début des années 2000.

Le film de science-fiction et slasher Time Cut rend hommage à ces longs-métrages devenus cultes en replongeant ses héros dans le début des années 2000. Ce film, réalisé par Hannah McPherson, est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 30 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Time Cut ?

En 2003, Summer Field et trois de ses camarades sont sauvagement assassinés par un tueur masqué. 20 ans plus tard, sa petite sœur, Lucy, est hantée par le souvenir de cette ainée qu'elle n'a pas connu. Pourtant, un jour, Lucy remonte le temps et se retrouve en 2003, quelques jours à peine avant le début des meurtres. L'adolescente décide alors de tout faire pour empêcher ces meurtres. Mais, meme si elle y parvient, ces changements pourraient bien impacter son futur de façon dramatique.

Quel casting pour Time Cut ?

Madison Bailey : Lucy Field

Lucy Field Antonia Gentry : Summer Field

Summer Field Megan Best : Emmy Golden

Emmy Golden Michael Shanks : Gil

Gil Adam Hurtig : Deputy Craven

Deputy Craven Sydney Sabiston : Val Vaughn

Val Vaughn Summer H. Howell : Jessica

Où voir Time Cut en streaming ?

Time Cut est disponible en streaming sur Netflix depuis le 30 octobre 2024. Le géant au N rouge propose également plusieurs des Slashers les plus cultes, comme les incontournables Scream 1 et Scream 2 et Halloween. Vous pourrez également y (re)découvrir des films plus récents comme The Baby Sitter et Le Book Club Mortel. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez vous abonner a la plateforme de vidéo a la demande des 5,99 euros par mois.