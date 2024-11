Cross : c'est la série policière à ne pas rater sur Prime Video cette semaine, de quoi parle-t-elle ?

Thriller psychologique tiré d'une série de romans à succès, Cross sort sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Imaginé d'abord sur papier - dans 32 ouvrages ! - Alex Cross devient un héros de série et débarque dans une saison 1 de huit épisodes diffusée sur la plateforme Prime Video le 14 novembre 2024. Le détective est né sous la plume de l'auteur américain à succès James Patterson, à qui l'on doit aussi la série de livres Women's Murder Club. La série TV, elle, a été créée par Ben Watkins, acteur passé notamment par les plateaux des Feux de l'amour et Burn Notice, devenu producteur, scénariste et réalisateur (Hand of God). Une saison 2 a déjà été commandé avant même le lancement de la série.

Pour jouer le héros qui donne son nom à la fiction, la production a choisi Aldis Hodge (City on a Hill, Black Adam), mais les spectateurs retrouveront aussi Isaiah Mustafa (Ça : Chapitre 2, Shadowhunters), Juanita Jennings (Amour, gloire et beauté) ou encore Sharon Taylor (Les 100).

Quelle est l'intrigue de la série Cross ?

Alex Cross, inspecteur de la criminelle de Washington et psychologue, doit faire face à un tueur en série sadique qui laisse une série de corps éparpillés dans la ville. En pleine traque, essayant de percer l'esprit de ce dangereux criminel, une mystérieuse menace surgissant du passé du policier vient perturber sa famille en deuil et peser sur sa carrière.

Qui est au casting de la série Cross ?

Aldis Hodge : Alex Cross

Isaiah Mustafa : John Sampson

Juanita Jennings : Regina Cross

Sharon Taylor : Oracene Massey

Melody Hurd : Janelle Cross

Jennifer Wigmore : Chief Anderson

Caleb Elijah : Damon Cross

Samantha Walkes : Elle Monteiro

Ryan Eggold : Ed Ramsey

Alona Tal : Kayla Craig

Eloise Mumford : Shannon Witmer

Johnny Ray Gill : Bobby Trey

Où voir la série Cross en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Cross en exclusivité sur Prime Video dès le 14 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.