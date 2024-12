Le Prince des dragons : synopsis, casting, streaming… tout sur la série d'animation sur Netflix

La série fantastique Le Prince des dragons, revient sur Netflix pour une saison 7. Les infos sur le programme.

Le monde peuplé d'elfes, d'humains et de dragons de la série d'animation Le Prince des dragons, s'apprête à clore un deuxième chapitre narratif, peut-être même la série toute entière, selon plusieurs hypothèses divergentes. Netflix diffuse la saison 7 le 19 décembre 2024.

Créée par Aaron Ehasz et Justin Richmond et produite par Wonderstorm, la série met en scène un monde magique composée de deux royaumes séparés par une gigantesque rivière de lave, où plusieurs espèces se font la guerre. Dans la saison 7, Aaravos fait un retour fracassant en essayant avec Claudia de détruire l'ordre cosmique et d'inverser la vie et la mort.

Les voix portant les différents personnages sont Fanny Bloc, habituée au doublage de films d'animation (Yo-kai Watch, La Pat'Patrouille) mais aussi des séries classiques comme His Dark Materials, Better Call Saul, Vikings. Les spectateurs ont déjà entendu Martin Faliu en prince Eric dans le film La Petite sirène et dans The Witcher.

Quelle est l'intrigue de la série d'animation Le Prince des dragons ?

Avant d'être assassiné par des elfes, le roi Harrow ordonne que son fils, le prince Ezran, et son demi-frère, le prince Callum, fuient et accomplissent une mission cruciale : sauver le monde en ramenant un oeuf de dragon détenant la clé pour restaurer l'équilibre entre les peuples.

Quels sont les voix françaises au casting de la série d'animation Le Prince des dragons ?

Fanny Bloc : Rayla

Martin Faliu : Callum

Kylian Trouillard (saison 1-3) puis Thomas Sagols (saison 4) : Ezran

Emmanuel Curtil : Viren

Youna Noiret : Claudia

François Santucci (saison 1-3) puis Aurélien Raynal (saison 4) : Soren

Daniel Lobé : Aaravos

Valentin Merlet : Ruban

Mohad Sanou : Corvus

Jean-Baptiste Anoumon : Roi Harrow de Katolis

Jérémie Bédrune : Commandant Gren

Lila Lacombe : Ellis

Léovanie Raud : Lujanne, Opeli et Zubeia

Où voir la série d'animation Le Prince des dragons en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Le Prince des dragons en exclusivité sur Netflix le 19 décembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).