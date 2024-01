En moins de 6 heures, cette nouvelle série va passionner les abonnés de Netflix

Empire de la drogue au féminin et batailles de pouvoir entre chefs de cartels : la plateforme de streaming Netflix a mis en ligne une nouvelle série en six épisodes qui va intriguer les abonnés.

Qu'est-ce qu'on peut regarder cette semaine en streaming ? Les abonnés de la plateforme Netflix peuvent découvrir depuis le 25 janvier 2024 une nouvelle fiction inspirée d'une histoire vraie qui pourrait intégrer le top des programmes les plus visionnés du moment. Si vous avez aimé Narcos ou Reine du Sud, cette nouvelle mini-série en 6 épisodes est probablement faite pour vous.

Griselda est une mini-série inspirée de faits réels, et surtout d'une figure réelle du crime en Amérique Latine. Ce nouveau programme de Netflix revient sur la figure de Griselda Blanco, cheffe de cartel très influente et trafiquante de drogue, qui a sévi dans les années 1970 et 1980 avant d'être arrêtée une première fois en 1985. Chaque mois pendant une quinzaine d'années, elle faisait acheminer près de 1500 kilos de drogue et remportait à chaque fois 80 millions de dollars. Elle est morte le 3 septembre 2012.

La série revient sur sa prise de pouvoir, puisque l'intrigue débute par sa fuite de Medellín pour créer son empire de la drogue à Miami. Le tout avec des retours dans le passé pour expliquer les secrets et la personnalité de ce personnage féminin trouble qui cherche à s'imposer dans un monde criminel régi par des hommes. Au menu de cette mini-série donc : du trafic de drogue, des meurtres, des tentatives de manipulation, une enquête policière, des vengeances et une guerre de pouvoir.

Pour incarner cette redoutable cheffe de cartel, la production a choisi de laisser sa chance à Sofía Vergara. Connue pour avoir incarné la rigolote Gloria dans la sitcom Modern family avant d'apparaître à la télévision (America's Got Talent notamment), l'actrice américano-colombienne trouve ici un rôle à contre-emploi. Dans Griselda, elle donne la réplique à Vanessa Ferlito (Graceland), Alberto Guerra (Ingobernable) ou encore la chanteuse Karol G et l'acteur Christian Tappan (Primate), des acteurs peu connus en France.

Comme c'est souvent le cas avec les productions Netflix, l'intégralité des épisodes de Griselda est mise en ligne immédiatement sur la plateforme de streaming. Composée de seulement 6 épisodes de moins d'une heure chacun, la mini-série se binge-watche très rapidement en un week-end. Idéal pour les abonnés qui cherchent un programme court et efficace à regarder.

La mini-série Griselda est à découvrir dès le 25 janvier 2024 pour toutes personnes ayant souscrit à un abonnement au site de visionnage.