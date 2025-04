Dying for sex : une histoire vraie a inspiré la nouvelle mini-série événement de Disney+

Dying for sex est une mini-série inspirée de l'histoire vraie d'une patiente en phase terminale qui part a la reconquête de sa sexualité.

Dying for sex est une mini-série américaine réalisée par Elizabeth Meriwether (The Dropout, New girl) et Kim Rosenstock (Glow, Only murders in the building). Elle est adaptée du podcast Dying for sex, animé par l'Américaine Nikki Boyer. Dans ce podcast, elle raconte l'aventure de son amie Molly, touchée par un cancer du sein dévastateur et qui souhaite découvrir le vrai plaisir avant de mourir.

Portée par un casting cinq étoiles (Michelle Williams, Jenny Slate...) cette mini-série aborde de nombreux sujets tabous sans complexe, comme la sexualité féminine et la masturbation, mais aussi la mort et la maladie, et même tout ça ensemble. Les huit épisodes de Dying for sex sont disponibles en streaming sur la plateforme Disney + dès le 4 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Dying for sex ?

Molly est atteinte d'un cancer du sein incurable. Mariée depuis 15 ans, elle mène une existence routinière, alors que les traitements ont annihilé sa vie sexuelle conjugale, déjà monotone. En réalisant qu'elle n'a plus rien à perdre, Molly décide de profiter de ses derniers instants pour réaliser ses rêves et découvrir qui elle est vraiment. Elle quitte alors son mari et se lance à la conquête de son plaisir. Elle part à l'aventure sexuelle, seule ou bien accompagnée, avec comme seul objectif de découvrir son corps.

Quels sont les acteurs au casting de Dying for sex ?

Michelle Williams : Molly

Molly Jenny Slate : Nikki

Nikki Rob Delaney : Le voisin

Le voisin David Rasche : Dr. Pankowitz

Dr. Pankowitz Esco Jouléy : Sonya

Sonya Jay Duplass : Steve

Steve Kelvin Yu : Noah

Noah Sissy Spacek : Gail

Où découvrir Dying for sex en streaming ?

Les huit épisodes de la mini-série Dying for sex sontdiffusés en streaming sur Disney+ le 4 avril 2025. Pour découvrir cette série tirée d'une histoire vraie, ainsi que d'autres séries biographiques comme The Drop Out ou encore Becoming Karl Lagerfield, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming du géant du divertissement en choisissant l'une des formules proposées, comprises entre 5,99 euros par mois et 13,99 euros par mois.