Fall for me : c'est quoi cette nouvelle romance sulfureuse sur Netflix ?

Le pouvoir de la tentation s'exprime dans "Fall for me", un thriller érotique estival qui mêle séduction et tensions sur Netflix.

Le désir brûle à Majorque ! Un thriller très sensuel allemand vient enrichir le catalogue de Netflix depuis le 21 août 2025. Il s'agit de Fall for me, réalisé par Sherry Hormann (Desert Flower) dont c'est la première fiction pour le géant du streaming, d'après un scénario de Stefanie Sycholt, avec à la production Wiedemann & Berg (Dark, Crooks, 60 Minutes).

On y suit l'histoire de deux sœurs dans des histoires passionnelles parallèles, qui se déroulent dans un décor idyllique : l'île espagnole de Majorque. Au casting, les deux frangines sont interprétées par Svenja Jung (L'Impératrice, Deutschland 89) et Tijan Marei (The Privilege), et leurs amoureux sont joués par le Français Victor Meutelet (Grand Hôtel, Deep Fear) et Theo Trebs (Tatort).

Quelle est l'intrigue du film Fall for me ?

Lilli rend visite à sa soeur Valeria à Majorque, et veut en profiter pour prendre un repos bien mérité. À son arrivée, Valeria lui révèle ses fiançailles express à un séduisant Français, Manu. Méfiante, Lilli cherche à se renseigner sur cet homme et finit par croiser Tom, un mystérieux gérant de club dont elle tombe sous le charme. L'attirance, réciproque, fait naître une liaison torride, qui cache un sombre secret.

Quels acteurs au casting du film Fall for me ?

Svenja Jung : Lilli

Theo Trebs : Tom

Victor Meutelet : Manu

Thomas Kretschmann : Nick Unterwalt

Tijan Marei : Valeria

Antje Traue : Bea

Lucia Barrado : Girasol

Anton Kostov : Juan

Sienna Fournet Hoeltschi : Soledad

Où voir le film Fall for me en streaming ?

Pour regarder le film Fall for me, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).