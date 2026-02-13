Love Story : la vraie histoire d'amour de John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette racontée sur Disney+

Disney+ s'empare de l'histoire tragique du couple mythique des années 90 : le fils de JFK et la "socialite" Carolyn Bessette.

Disney+ dévoile la série limitée de FX Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, premier volet d'une anthologie produite par Ryan Murphy et inspirée du livre d'Elizabeth Beller, Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy. En neuf épisodes, la série retrace l'histoire fulgurante et ultra médiatisée de l'un des couples les plus emblématiques des années 1990.

Créée par Connor Hines et produite par 20th Television, elle s'attache à explorer l'alchimie indéniable entre John F. Kennedy Jr., héritier d'une dynastie politique devenue mythe américain, et Carolyn Bessette, figure de mode indépendante au style devenu iconique. Entre romance passionnée et pression constante des médias, la série dissèque la mécanique d'une fascination nationale.

Le rôle de John F. Kennedy Jr. est incarné par Paul Anthony Kelly, jeune auteur révélé sur les scènes new-yorkaises mais inconnu du petit écran. Face à lui, Sarah Pidgeon, remarquée dans la série The Wilds, disparaît dans la peau de Carolyn Bessette. La distribution réunit également des visages bien connus du public : Naomi Watts (Mulholland Drive, The Impossible) est Jackie Kennedy, Grace Gummer (Mr. Robot, American Horror Story) est sa fille, Alessandro Nivola (The Undoing) joue Calvin Klein, Leila George (Animal Kingdom), Sydney Lemmon (Firestarter) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série Love Story ?

Série anthologique, la première saison retrace l'histoire d'amour tumultueuse entre John F. Kennedy, fils de John et Jackie Kennedy et considéré comme le petit prince des Etats-Unis, et Carolyn Bessette, cadre indépendante qui travaille dans le milieu de la mode. Leur alchimie et leur amour est indéniable, mais est mis à l'épreuve par le voyeurisme médiatique et l'obsession nationale.

Quels acteurs au casting de la série Love Story ?

Paul Anthony Kelly : John F. Kennedy Jr

Sarah Pidgeon : Carolyn Bossette

Naomi Watts : Jackie Kennedy

Grace Gummer : Caroline Kennedy

Sydney Lemmon : Lauren Bossette

Alessandro Nivola : Calvin Klein

Leila George : Kelly Klein

Constance Zimmer : Ann Marie Messina

Noah Fearnley : Michael Bergin

Ben Shenkman : Edwin Schlossberg

Omari K. Chancellor : Gordon Henderson

Erich Bergen : Anthony Radziwill

Michael Nathanson : Michael Berman

Où voir la série Love Story en streaming ?

La première saison de la série Love Story est diffusée en exclusivité sur Disney ++ dès le 13 février 2026 (trois épisodes à cette date, puis un épisode par semaine). Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.