DTF St Louis : une série déroutante avec une star de "Stranger Things" à voir sur HBO Max

HBO Max lance sa nouvelle mini-série avec Jason Bateman, David Harbour et Linda Cardellini. Comédie noire, Meurtre, liaison, triangle amoureux et amitié y forment un étonnant cocktail.

HBO Max met en ligne une nouvelle mini-série étonnante. Dès le 2 mars 2026, les abonnés de la plateforme de streaming peuvent découvrir DTF ST Louis (qui signifie Down to f*ck St Louis, le nom d'une application de rencontre extra-conjugale). Cette comédie noire qui flirte avec le policier raconte comment deux amis souffrent de la quarantaine dans leur vie sociale, financière, de couple et familiale. Ils décident de pimenter les choses en s'inscrivant à une application de rencontre extra-conjugale, alors que l'un des deux tombe sous le charme de l'épouse de l'autre. Mais cette histoire va se conclure par la mort suspecte de l'un d'entre eux.

Liaisons extra-conjugales, triangle amoureux, humour grinçant et noir, meurtre et enquête policière, tous ces éléments composent une série déroutante, tantôt drôle, tantôt un poil dérangeante, qui explore les affres de la souffrance des quadras américains. Au casting, David Harbour (Stranger Things) incarne un homme touchant, complexé dans sa vie, face à Jason Bateman (Ozark), son ami aux intentions ambigües. Linda Cardellini (Dead To Me) complète ce triangle amoureux étrange mais assez fascinant dans la manière dont il écaille le vernis de la parfaite banlieue américaine, qui cache des secrets bien plus sombres et sordides derrière ses barrières. Cela vaut tout de même le coup d'y jeter un oeil sur HBO Max.

Quelle est l'intrigue de DTF ST Louis ?

Un triangle amoureux entre trois personnes qui souffrent de la quarantaine va avoir des conséquences irréversibles, jusqu'à la mort de l'un d'entre eux.

Quels acteurs au casting de DTF ST Louis ?

Jason Bateman : Clark Forrest

David Harbour : Floyd

Linda Cardellini : Carol

Joy Sunday : Jodie Plumb

Richard Jenkins : Detective Donghue Homer

Peter Sarsgaard

Arland Ruf

Chris Perfetti

Wynn Everett

Chastity Dotson

Asher Miles Fallica

Steven Rho

E-Kan Soong

Où voir DTF ST Louis en streaming ?

DTF ST Louis est une mini-série en sept épisodes diffusées dès le 2 mars 2026 sur HBO. En France, il est possible de la voir sur la plateforme de streaming HBO Max. Pour accéder à la plateforme, il faut souscrire à l'une des offres, dont les tarifs varient entre 5,99 et 13,99 euros par mois, selon les options souscrites. Notez également que ses contenus sont accessibles dans certains des abonnements de Canal+.