Bruno Salomone : "Il a eu une fin de vie très difficile", ses proches racontent son combat contre la maladie

Bruno Salomone est décédé dimanche 15 mars à 55 ans des suites d'une longue maladie. Ses proches et collègues sont revenus sur son combat et sur ses derniers jours à l'hôpital.

Depuis l'annonce de la mort de Bruno Salomone dimanche après-midi, le monde de l'audiovisuel français pleure le comédien de Fais pas ci, fais pas ça. Son agent, Laurent Grégoire, a confirmé l'information à l'AFP dans un communiqué très sobre, publié en milieu de journée, dans lequel il dit que l'acteur "s'est battu contre une longue maladie". L'artiste aux multiples facettes venait d'avoir 55 ans, et combattait un cancer en récidive depuis septembre, selon les confidences d'Hélène de Fougerolles dans Paris Match. Isabelle Gélinas, qui lui donnait la réplique dans Fais pas ci, fais pas ça, a révélé que Bruno Salomone était malade depuis septembre. "On savait qu’il n’y avait plus aucune chance, il était condamné", a-t-elle déclaré.

Bruno Salomone, né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, avait su conquérir le public français par son talent polymorphe. Sa carrière avait véritablement décollé en 1996 lorsqu'il remportait le télécrochet Graine de Star, une victoire qui allait lui ouvrir les portes du petit écran. Mais l'aventure Nous C Nous restera l'un des moments fondateurs de son parcours. Aux côtés de Jean Dujardin notamment, Bruno Salomone y bousculait les codes de l'humour télévisuel en incarnant des personnages toujours plus déjantés. Cette deuxième reconnaissance publique marquait le début d'une aventure artistique qui allait le mener des planches aux plateaux de télévision, en passant par les studios de cinéma et de doublage. On l'a également vu dans le rôle iconique de Denis Bouley, père de famille recomposé dans Fais pas ci, fais pas ça (de 2007 à 2024). et dans celui de Caius Camillus dans Kaamelott (de 2005 à 2009).

"Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie" (agent de Bruno Salomone)

"C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone", a indiqué Laurent Grégoire, son agent, dans le communiqué transmis à l'AFP ce dimanche 15 mars 2026. "Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie", a-t-il ajouté. Les causes de la mort de Bruno Salomone n'ont pas été davantage précisées par son agent.

En revanche, Hélène de Fougerolles, qui jouait à ses côtés dans Mentions particulières, a révélé auprès de Paris Match que le comédien était atteint d'un cancer : "Je savais qu'il était malade", révèle la comédienne à nos confrères quelques heures après l'annonce de son décès, ce dimanche. "Il y a deux, trois ans au cours d’un dîner, il m’avait avoué : 'Tu sais j’ai eu un cancer'. Et puis en septembre dernier, j’ai su par quelqu’un d’autre que son cancer avait récidivé. Il ne voulait pas que ça se sache, il était très pudique Bruno, il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui. En septembre donc, il n’a plus pu tourner car il devait se battre contre la maladie."

"Il a eu une fin de vie difficile"

Au micro de C à vous lundi, le co-créateur de Fais pas ci, fais pas ça Thierry Bizot est revenu sur les derniers instants de Bruno Salomone. Il a révélé que le comédien était en soin palliatifs et "souffrait". "Il a eu une fin de vie très difficile", confie-t-il, "mais il n'était pas seulement courageux : il restait léger, drôle. Il a pu demander sa femme en mariage sur son lit d'hôpital." De son côté, Guillaume de Tonquédec a avoué l'avoir vu quelques jours avant son décès : "Je l’ai vu lundi. Il m’a dit : “Je vais lâcher l’affaire.” Et juste après, il m’a demandé comment allait ma maman, comment avançait mon spectacle… Il s’occupait des autres."

"Il était condamné"

Isabelle Gélinas a joué sa compagne dans la série Fais pas ci, fais pas ça pendant dix ans. Tout comme Hélène de Fougerolles, elle s'est dite profondément "abattue et sonnée" par l'annonce du décès de Bruno Salomone. Dans une interview auprès de Paris Match, elle fait des confidences sur la fin de vie de l'acteur : "Depuis le mois de septembre, on savait qu’il n’y avait plus aucune chance, il était condamné. Mais il avait vraiment une force de vie hors du commun donc il s'est accroché le plus longtemps possible. Il est parti tranquillement chez lui, avec sa femme. Je suis au moins soulagée de me dire qu’il ne souffre plus." Valérie Bonneton, également actrice dans la série de France 2, a également dit à TV Mag se "douter" que la fin du comédien était proche, "mais c'est un choc quand concrètement ça arrive. On s’est vus pour la dernière fois il n’y a pas très longtemps. On s’y attendait mais c’est comme si c’était un membre de la famille qui partait."

Récemment, on avait appris que Bruno Salomone avait été remplacé dans la série de France 3 A priori, qui doit entamer sa nouvelle saison à l'écran fin mars. L'acteur y incarnait le capitaine Victor Montagnac, dans un registre plus dramatique, tout en conservant la dose d'humour qui caractérisait son jeu. Son personnage devait partir pour "de longues vacances". C'est le nageur Florent Manaudou qui venait renforcer le casting à sa place, dans le rôle d'un nouveau capitaine, Jean-Mathieu Alberti dit "Jim", aux côtés de Lucia Passaniti qui incarne Iris.

Bruno Salomone souffrait d'un trouble psychique

Bruno Salomone avait révélé en 2019 dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici face à Michel Cymes qu'il souffrait de misophonie, un trouble psychique qui toucherait environ 15% de la population. Ce trouble se caractérise par une aversion intense et irrationnelle envers des sons spécifiques, comme les bruits de mastication, de respiration ou de tapotements. "On l'est plus ou moins tous. Personne ne trouve ça agréable quelqu'un qui mâche des popcorns très forts à côté de lui au cinéma. Moi, j'ai un truc, j'ai un vrai blocage avec ça ; je focalise dessus", avait-il expliqué. "Après, le cerveau, il est pervers, il focalise dessus. Plus on y pense, plus je les scanne et limite, je les cherche. Donc au cinéma, je m'isole."

L'acteur avait également expliqué la difficulté de vivre avec ce trouble : "On ne sait pas comment communiquer avec parce que ça passe pour un caprice (...) donc c'est compliqué d'en parler. Le mieux, c'est de se barrer", avait lâché Bruno Salomone. Sur la radio Vivre FM, il avait ajouté : "Ces petits bruits peuvent vous rendre fous (...) La difficulté de la misophonie, c'est d'en parler".

Bruno Salomone : un acteur taillé aussi pour les séries TV

Si Bruno Salomone est indissociable des Nous C Nous, il a véritablement prouvé l'étendue de sa palette technique après la fin de la troupe, au début des années 2000. En 2001, il se fait remarquer dans l'émission humoristique Caméra Café sur M6, avant de développer une carrière sur grand écran. Il participe notamment à La Beuze en 2003, puis retrouve son complice Jean Dujardin dans Brice de Nice en 2005, où il campe l'inoubliable Igor d'Hossegor.

Sa filmographie compte également une participation à la série médiévale humoristique Kaamelott d'Alexandre Astier, où il incarnait Caius Camillus, un centurion romain chargé de représenter l'autorité de Rome auprès du roi Arthur. Bruno Salomone a fait plusieurs autres apparitions au cinéma, y compris au doublage dans les Indestructibles, Jolly Jumper, ou dans le Lucky Luke de James Huth. Il avait également travaillé comme voix off du jeu Burger Quiz.

A la télévision justement, Bruno Salomone a incarné dès 2007 Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, série familiale qui mettait en scène les péripéties de deux familles voisines aux modes d'éducation opposés, sur France 2. Pendant neuf saisons, il sera ce père de famille "cool", tiraillé entre ses principes éducatifs progressistes et les réalités du quotidien, un brin dépassé, souvent déluré et profondément attachant. Ce rôle lui aura permis de sortir de la pure performance comique pour explorer une humanité plus nuancée, séduisant des millions de téléspectateurs semaine après semaine.

Bruno Salomone s'est marié à l'hôpital

La vie personnelle de Bruno Salomone restait relativement discrète, l'artiste préférant que l'attention se porte sur son travail plutôt que sur sa santé ou sa vie privée. On sait toutefois qu'il s'est marié avec sa compagne, une certaine Audrey, avant son décès. "Ils se sont mariés à l'hôpital", révèle l'acteur Guillaume de Tonquédec dans C à vous. "Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital. C'est bouleversant. C'est une femme d'exception."