Isabelle Mergault : de quoi est morte la comédienne et réalisatrice ? Un cancer foudroyant évoqué

MORT D'ISABELLE MERGAULT. Isabelle Mergault est morte ce vendredi 20 mars 2026, à l'âge de 67 ans, a annoncé sa famille ainsi que RTL, où elle était une figure des "Grosses têtes". Malade depuis plusieurs mois, elle souffrait d'un cancer des poumons.

Elle disait être "hantée par la mort". Elle avait même avoué sur le plateau des Grosses Têtes y penser "dix fois par jour". Isabelle Mergault, comédienne, humoriste, réalisatrice, est morte ce vendredi 20 mars 2026, ont annoncé ses proches dans un communiqué. Figure emblématique de la comédie française et voix incontournable du show humoristique culte sur RTL, cette artiste aux multiples talents, qui avait su conquérir le public par sa gouaille et sa personnalité singulière, s'est éteinte à Neuilly-sur-Seine. L'univers du cinéma et de la radio française est de nouveau en deuil, quelques jours seulement après le décès de Bruno Salomone, une autre figure joviale et appréciée du monde du spectacle.

Née le 11 mai 1958 à Paris, Isabelle Mergault était la fille d'un chirurgien et d'une dermatologue. Son parcours artistique débute dans les années 1980, où elle se fait remarquer pour ses seconds rôles dans des comédies populaires. Sa particularité physique et vocale - une dyslalie qui lui faisait mal prononcer les sons "ch" et "j" - devient rapidement sa marque de fabrique. À 18 ans, un orthophoniste lui avait d'ailleurs conseillé de conserver cette caractéristique qui la distinguerait dans le milieu théâtral.

Isabelle Mergault avait abandonné le cinéma très tôt

Au début des années 1990, Isabelle Mergault prend un tournant décisif dans sa carrière en abandonnant le cinéma après un dernier rôle dans Les Clés du paradis de Philippe de Broca en 1991. Elle décide alors de se consacrer pleinement à l'écriture et à la réalisation. Cette reconversion s'avère être un pari gagnant puisqu'en 2005, son premier film en tant que réalisatrice, Je vous trouve très beau avec Michel Blanc, rencontre un immense succès public et critique, lui valant même le César du meilleur premier film.

Parallèlement à ses activités cinématographiques, Isabelle Mergault devient une figure radiophonique incontournable. Après avoir été sociétaire des Grosses Têtes de Philippe Bouvard, elle rejoint Laurent Ruquier sur France Inter, puis le suit sur Europe 1 en 1999. Elle participe également à l'émission culte On a tout essayé sur France 2. Son retour dans Les Grosses Têtes lors de la reprise de l'émission par Laurent Ruquier sur RTL consacre son statut de pilier de l'émission.

Ces dernières années, l'artiste s'était principalement consacrée au théâtre, écrivant et jouant dans plusieurs pièces à succès comme L'Amour sur un plateau en 2011, La Raison d'Aymé et Elle & Lui. Plus récemment, Isabelle Mergault était sur scène dans Le Bracelet aux côtés d'Yvan Le Bolloc'h. Mais depuis janvier 2026, ses apparitions dans Les Grosses Têtes s'étaient raréfiées. "On a une pensée pour elle, Isabelle reviendra très vite", avait déclaré Laurent Ruquier le 6 janvier dernier, évoquant son absence sans révéler la gravité de sa situation.

"Tout est allé très vite" : Isabelle Mergault était malade, un cancer révélé l'année dernière

"Sa famille, ses amis ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois", indique aujourd'hui le communiqué officiel publié par ses proches. Cette annonce confirme ce que beaucoup redoutaient : Isabelle Mergault menait bel et bien depuis plusieurs mois un combat contre un cancer, une bataille qu'elle avait choisi de mener dans la plus grande discrétion, fidèle à son tempérament pudique concernant sa vie privée.

C'est un cancer des poumons métastasé au foie qui a eu raison de la comédienne a indiqué Paris Match ce vendredi. L'hebdomadaire, qui cite un proche de la réalisatrice, précise qu'Isabelle Mergault était hospitalisée depuis plusieurs semaines à l'hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine. "Tout est allé très vite", confie par ailleurs ce dernier.

Des signes avant-coureurs de problèmes de santé étaient apparus ces derniers mois. En avril 2025, Isabelle Mergault avait dû annuler une représentation de sa pièce Le Bracelet au Zénith de Pau. Sur le réseau social X, elle avait alors écrit : "Coucou, j'ignore si parmi vous il y en a qui devait voir ma pièce 'le bracelet' demain à Pau mais, et j'en suis désolée, pour des raisons de santé la représentation est annulée". Cette annonce prenait aujourd'hui une résonnance particulière au regard des événements.

Isabelle Mergault avait par le passé évoqué ses problèmes de santé de manière cryptique. Sur Twitter, le 6 août 2021, elle avait révélé : "Bon, je ne vais pas m'étaler sur ma santé. Mais j'ai des pb depuis 6 ans. J'ai vu tous les spécialistes. Rien". Elle avait alors raconté sa rencontre avec une naturopathe en Normandie qui l'avait selon elle aidée : "Je rencontre une naturopathe. Géniale. Elle seule m'a soignée [...]. Si vs etes ds le coin, foncez!!" La naturopathie fait débat dans le monde médical et a pu donner lieu à des dérives, avec des traitements dits "naturels" de graves maladies comme le cancer.