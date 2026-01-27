Isabelle Nanty : "la mort ou la tétraplégie", l'actrice a échappé au pire après son accident

Isabelle Nanty, connue pour les "Tuche", a été victime d'un accident le 12 septembre dernier sur l'A10 dans les Yvelines. Elle s'est confiée ce mardi à RTL sur sa convalescence.

Elle a fait une très grosse frayeur à ses fans il y a quelques mois. Le 12 septembre 2025, Isabelle Nanty a été victime d'un grave accident de la route qui l'a conduit à être hospitalisée à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, pendant de longues semaines. Pour la première fois après plusieurs mois de convalescence, l'actrice connue pour Les Tuche ou Munch s'est confiée dans une rare interview avec Marc-Olivier Fogiel, dans l'émission "Face à Fogiel", ce mardi 27 janvier sur RTL.

Plusieurs mois après l'accident, Isabelle Nanty avoue avoir toujours le moral, même si elle "s'en méfie". "J'ai été hospitalisée totalement pendant quatre mois", raconte-t-elle, expliquant qu'elle est désormais en rééducation mais qu'elle a regagné son domicile. Elle avoue aussi avoir des troubles de la concentration. "Je fais ce qu'on me dit, je fais confiance à l'équipe des soignants et des kinés."

Isabelle Nanty "ne sait pas ce qu'il s'est passé" et ne se souvient pas des circonstances de l'accident. "Dans mon souvenir, tout à coup ça fait boum boum, blam blam, des tonneaux, des éclats de verre, de la sidération." A ce moment-là, elle se dit 'oh, c'est con', avouant avoir reçu "deux signes du destin" qu'il ne fallait pas partir. "Je n'ai ni eu peur, ni eu mal. Je me suis dit que c'était con, que c'était à ce moment là que j'allais mourir, et finalement non." L'actrice souffre alors de dix fractures aux côtes et le sternum enfoncé par la ceinture.

Au moment où l'interprète de Cathy Tuche arrive à l'hôpital, les soignants réalisent qu'elle a une fracture de la "c2"qu'il faut surveiller avec attention pour ne pas que son état empire : "la cervicale de la c2, normalement c'est la mort ou la tétraplégie", avoue l'actrice. "Je n'y pensais pas mais les médecins me ramenaient à la réalité."

Désormais, l'actrice de Munch porte une minerve qui sa tête et s'estime tirée d'affaires. Professionnellement, Isabelle Nanty "n'imagine pas" la suite, même si elle va devoir terminer la série qu'elle a commencé. Cela pourrait se faire à partir de fin mars, date à laquelle elle pourrait enlever sa minerve : "j'attends de voir quand je pourrais tourner la tête" assure-t-elle, avant de voir à quoi ressemblera la suite de sa carrière.

Le récit de l'accident d'Isabelle Nanty

Isabelle Nanty a été victime d'un accident de la route le 12 septembre 2025, sur l'autoroute A10, à hauteur d'Allainville-au-Bois, dans les Yvelines, vers 7h40, rapportait à l'époque 78 Actu. La comédienne aux nombreux César se trouvait comme passagère à bord d'une voiture de location qui circulait en direction de Paris. Le véhicule a effectué une sortie de route, avant de se retourner de manière imprévisible et de se retrouver sur le toit. Aucun autre véhicule ne serait impliqué.

Le conducteur, légèrement blessé, aurait roulé avec un permis non valable faute de points. "Son permis était invalidé pour solde de points nul mais il n’en avait pas reçu notification", avait précisé le parquet de Versailles au moment de l'incident dans les colonnes du Parisien. Le véhicule n'était plus assuré et sa carte professionnelle était "en cours de renouvellement". En revanche, les analyses toxicologiques et d'alcoolémie se sont révélées négatives, précisait de son côté 78Actu.

Isabelle Nanty n'en veut absolument pas au chauffeur de VTC qui, selon les premiers éléments de l'enquête, roulait sans permis au moment de l'accident. Elle assure qu'elle n'a jamais envisagé porté plainte contre lui : "Il n'avait aucune intention de me nuire". S'il roule sans assurance et sans permis (ce dont il n'aurait pas été notifié selon les premiers éléments de l'enquête), "ça le regarde". "J'ai pas de temps [pour lui en vouloir]."