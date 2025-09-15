Isabelle Nanty hospitalisée après un grave accident, quel est son état de santé ?

L'actrice des "Tuche" a été victime d'un accident vendredi 12 septembre sur l'autoroute A10 dans les Yvelines. Elle a été hospitalisée.

L'actrice Isabelle Nanty a été victime d'un accident de la route vendredi 12 septembre. Il se serait produit sur l'autoroute A10 à hauteur d'Allainville-au-Bois, dans les Yvelines, vers 7 heures 40, selon les informations du site 78 Actu. La comédienne aux nombreux César se trouvait comme passagère à bord d'une voiture de location qui circulait en direction de Paris.

Ses fans s'inquiètent désormais de l'état de santé de l'actrice, la fameuse Cathy Tuche de la saga comique. Isabelle Nanty ne présentait pas de blessure apparente lors de l'intervention des secours. Mais elle se serait plainte de douleurs dans tous le corps. C'est pour cela que son état ait été déclaré grave et entraîné son transport à l'hôpital Percy à Clamart. Si son état de santé précis n'est pas encore connu le site d'actualité ajoute qu'il n'inspirerait pas l'inquiétude.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues et plusieurs vérifications sont en cours. Le conducteur aurait roulé avec un permis non valable faute de points, précise le site d'actualités. Aucun autre véhicule ne serait impliqué. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Rambouillet.

Une actrice populaire

Isabelle Nanty est une actrice française très populaire. Lauréate de plusieurs César (meilleur espoir féminin pour Tati Danielle, puis meilleure actrice dans un second rôle pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Pas sur la bouche), elle s'est illustrée ces dernières années dans des comédies populaires. Après Les Visiteurs ou Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, c'est désormais en tant que mère de la famille Tuche qu'elle fait régulièrement une apparition sur les écrans. A la télévision, elle s'est distinguée dans la série Munch ou Pamela Rose.