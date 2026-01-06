Brigitte Bardot : une journée d'hommages prévue à Saint-Tropez, le détail des obsèques

Les obsèques de l'actrice française, décédée le 28 décembre dernier, ont lieu ce mercredi 7 janvier. Le contour des hommages est désormais connu, et les fans sont invités à participer.

C'est une journée d'hommages à Brigitte Bardot qui se prépare à Saint-Tropez. Les obsèques de l'actrice française, décédée le 28 décembre à 91 ans, ont lieu ce mercredi 7 janvier 2026. Et plusieurs célébrations sont déjà prévues. La ville de Saint-Tropez a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'un convoi funèbre traversera la ville pour permettre aux habitants et aux fans de lui rendre un dernier hommage. "Le parcours empruntera le rond-point de la Bouillabaisse en direction de la place des Lices, puis la rue Sibilli et les quais du port".

A partir de 11 heures, une cérémonie religieuse débutera à l'église Notre-Dame de l'Assomption. L'accès n'est possible que sur invitation. Parmi les personnes attendues selon les informations du Parisien, citons Marine Le Pen, le secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot et ancien président du Stade Français Max Guazzini, Chico des Gipsy Kings, Allain Bougrain-Dubourg ou encore Paul Watson. La cérémonie est prévue "sans chichi" selon la Fondation Brigitte Bardot, qui a demandé des bouquets "simples et colorés" de fleurs champêtres sans rose. En revanche, il est demandé à ce que les invités portent des tenues foncées en référence au noir que BB arborait "pour porter le deuil des animaux". Le public pourra néanmoins suivre la cérémonie à l'église grâce à une retransmission publique sur grands écrans, installés au Port, à la place de la Mairie et à la place des Lices de Saint-Tropez.

L'inhumation se déroulera ensuite dans la plus stricte intimité au cimetière marin, sans accès possible au public. La ville de Saint-Tropez prévoit également un "moment de partage et d'hommage public au Pré des Pêcheurs" à l'issue de l'inhumation, vers 14 heures.

Marine Le Pen présente, Emmanuel Macron absent

Marine Le Pen, a annoncé qu'elle se rendrait aux obsèques de Brigitte Bardot "à titre personnel et amical" pour exprimer "l'affection, la gratitude et l'admiration" qu'elle a pour la défenseuse de la cause animale. Brigitte Bardot n'avait pas caché ses accointances avec le Rassemblement National, ayant épousé l'ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Bernard d'Ormale. En revanche, un dispositif est prévu pour les fans qui se rendront à Saint-Tropez pour l'événement : le public peut suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés sur le port. L'Elysée avait également proposé d'organiser un hommage national à la star, mais sa famille n'a pas donné suite.

La Fondation Brigitte Bardot alerte

Dans un "message important", publié sur les réseaux sociaux, la fondation Brigitte Bardot met en garde contre "la propagation sur Internet et les réseaux sociaux d'offres à la vente de photographies, montages assistés par intelligence artificielle, supports en tout genre reproduisant l'image de Brigitte Bardot". La fondation dénonce des "montages grossiers" et assure que des poursuites judiciaires vont être engagées.