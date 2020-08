THE BATMAN - A l'occasion du premier week-end du DC Fandome, Warner a révélé la première bande-annonce de The Batman. Le film de Matt Reeves dévoile Robert Pattinson dans le costume du Chevalier Noir mais aussi une ambiance sombre.

[Mis à jour le 24 août 2020 à 9h40] Alors que le tournage de The Batman, interrompu par la pandémie de coronavirus, a repris depuis peu, le film de Matt Reeves a profité de l'événement DC Fandome pour dévoiler sa toute première bande-annonce. Pour rappel, il s'agit d'un projet de reboot de la saga Batman au cinéma avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Dans ce teaser vidéo, on peut donc découvrir un Bruce Wayne plus jeune que ceux auxquels le cinéma nous a habitués. Il semble aux prises avec l'Homme Mystère, joué par Paul Dano. Celui-ci lui envoie des messages étranges : "Non aux mensonges", "Si vous êtes la Justice, pourquoi mentez-vous ?" Ces premières images sont aussi l'occasion de découvrir Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, mais aussi Colin Farrell en Pingouin ainsi que Jeffrey Wright en Commissaire Gordon. A la fin de la bande-annonce, Warner se laisse également la possibilité de changer une nouvelle fois la date de sortie du film en annonçant un discret 2021 plutôt que la date, déjà décalée une fois, du 1er octobre 2021 aux USA.

Pour rappel, le tournage de The Batman avait débuté fin janvier 2020 au Royaume-Uni sous la direction de Matt Reeves avant d'être mis en pause en raison de la pandémie de coronavirus. Robert Pattinson, qui joue donc Batman et son alter ego Bruce Wayne, est entouré d'un casting de grands noms : Colin Farrell (Bons baisers de Bruges, Alexandre) joue le rôle du Pingouin tandis que Zoë Kravitz (Mad Max Fury Road, Divergente) incarne Catwoman et Jeffrey Wright (Hunger Games, Westworld) sera le Commissaire Gordon. Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux, King Kong) sera le majordome Alfred Pennyworth, Paul Dano (Little Miss Sunshine, Swiss Army Man) l'Homme-Mystère et John Turturro (The Big Lebowski, O'Brother) prêtera ses traits au mafieux Carmine Falcone. On sait également que Peter Sarsgaard (Jarhead, Boys Don't Cry) sera à l'affiche du film mais son personnage n'a pour le moment pas encore été révélé.

Les premières photos de Robert Pattinson en Batman

Quelques jours seulement après la publication des premières images officielles publiées par Matt Reeves, réalisateur de The Batman, de Robert Pattinson, voilà que le tournage du film livre d'autres visuels moins sombres et plus détaillés. Lors du tournage d'une scène au cimetière Necropolis de Glasgow en Ecosse, des paparazzis ont eu l'occasion d'immortaliser la doublure de Robert Pattinson sur une moto et en costume de Batman. L'occasion pour les fans de détailler ce nouveau costume dans des images beaucoup moins sombres que celles publiées par Matt Reeves sur Vimeo (voir ci-dessous)



The Batman - Sortie Cinéma prévue le 1er octobre 2021 aux Etats-Unis