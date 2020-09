BLACK PANTHER - La mort de Chadwick Boseman, interprète de Black Panther, a ébranlé le monde du cinéma. Après le deuil, Marvel réfléchit à la suite, prévue bien avant le décès de l'acteur.

[Mis à jour le 20 septembre 2020 à 20h50] L'annonce inattendue de la mort de Chadwick Boseman le 28 août 2020 a choqué tout le monde. L'interprète de Black Panther souffrait d'un cancer du colon, qu'il avait caché à tout le monde, à l'exception de sa famille. Il est décédé à 43 ans. Le 9 septembre, Disney a révélé au Hollywood Reporter souhaiter, pour le moment, laisser le temps à chacun de faire son deuil et de rendre hommage à cet acteur apprécié et respecté de tous. Mais si la nouvelle a provoqué chagrin et stupéfaction, une question venait, inévitablement, dans les esprits : comment poursuivre la franchise Black Panther au cinéma sans son acteur principal ? La phase de production et le tournage de la suite du blockbuster se déroulant dans le pays fictif du Wakanda devaient débuter en 2021. La machine Marvel devra, inévitablement, se remettre en marche.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Plusieurs options se présentent désormais à Disney pour Black Panther 2, selon le Hollywood Reporter. Les studios pourraient décider de remplacer Chadwick Boseman. Cette solution semble toutefois risquée : les fans peuvent le vivre comme une insulte à la mémoire de l'acteur disparu et ont déjà exprimé leur volonté très claire de ne pas choisir un autre acteur : Chadwick Boseman était T'Challa. L'autre solution, plébiscitée par beaucoup, serait que Shuri, la soeur de Black Panther jouée par Letita Wright dans le premier volet, prenne la succession de son frère et devienne la nouvelle héroïne et reine du Wakanda. Cette option a le mérite de s'appuyer sur les comics et permettrait de rendre hommage à Chadwick Boseman. Selon We got this covered, cette idée serait effectivement dans les esprits de Disney et Marvel. Mais quelle que soit la solution choisie, il sera impossible de faire oublier la tragique perte du premier interprète de Black Panther au cinéma.

Black Panther 2 - sortie cinéma prévue le 4 mai 2022