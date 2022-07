BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER. Un premier trailer de Black Panther 2 a enfin été dévoilé à l'occasion de la Comic-Con de San Diego.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 10h22] Black Panther : Wakanda Forever, deuxième opus de la franchise Marvel, était resté pendant longtemps bien mystérieux. Il aura fallu attendre le Comic-Con de San Diego pour découvrir une première bande-annonce. L'émotion y est particulièrement au rendez-vous, puisque le film abordera la disparition de T'Challa (Chadwick Boseman, décédé d'un cancer le 28 août 2020), et les conséquences de la mort du roi sur le Wakanda. Mais après le recueillement, le combat sera de mise, comme le prouvent les nombreuses scènes d'action de ce trailer.

La question de la relève de Black Panther est également posée, mais la bande-annonce de Wakanda Forever n'y apporte aucune réponse. Shuri, Nakia, M'Baku ou Okoye ? Ce qui est certain, c'est que le super-héros sera bien de retour, puisque le costume de Black Panther est aperçu à la toute fin du trailer. Le long-métrage est attendu aux Etats-Unis pour novembre 2022. En France, Marvel annonce une sortie cinéma "prochaine", sans qu'aucune date ne soit explicitée pour le moment. Si l'on suit le calendrier américain, on peut espérer découvrir Black Panther 2 dans les prochains mois.

Synopsis - La suite du film Marvel Black Panther, sorti en 2018.

Black Panther est sorti au cinéma en 2018. Il aura donc fallu attendre quatre ans avant de découvrir une suite. Il faut dire que la mort de Chadwick Boseman, le 28 août 2020 d'un cancer du colon, a non seulement choqué ses fans, mais également mis un frein inévitable à la production du film. Aux Etats-Unis, Black Panther 2 est annoncé pour une sortie en novembre 2022. La date de sortie française n'est pas encore connue. Généralement, les films Marvel sortent en France à quelques jours d'écart avec les Etats-Unis.

L'annonce de la mort de Chadwick Boseman le 28 août 2020 a choqué tout le monde. L'interprète de Black Panther souffrait d'un cancer du colon, qu'il avait caché à tout le monde, à l'exception de sa famille. Il est décédé à 43 ans. Si la nouvelle a provoqué chagrin et stupéfaction, une question venait, inévitablement, dans les esprits : comment poursuivre la franchise Black Panther au cinéma sans son acteur principal ? La bande-annonce, mise en ligne à l'occasion du Comic-Con de San Diego en juillet 2022, ne répond pas à cette question. Le mystère plane encore sur la succession de Chadwick Boseman.

L'une des solutions, plébiscitée par beaucoup de fans de Black Panther, serait que Shuri, la soeur de Black Panther jouée par Letita Wright dans le premier volet, prenne la succession de son frère et devienne la nouvelle héroïne et reine du Wakanda. Cette option a le mérite de s'appuyer sur les comics et permettrait de rendre hommage à Chadwick Boseman. Selon We got this covered, cette idée serait effectivement dans les esprits de Disney et Marvel. Mais les propos anti-vax de l'actrice Letitia Wright lors de la production du long-métrage a jeté un discrédit sur la comédienne, et pourrait avoir des conséquences sur le film. Quelle que soit la solution choisie, il sera impossible de faire oublier la tragique perte du premier interprète de Black Panther au cinéma.