Le film d'action "Deadpool & Wolverine" est sorti au cinéma ce mercredi 24 juillet 2024. Mais faut-il attendre la fin du générique pour découvrir une scène exclusive ?

Deadpool & Wolverine va-t-il sauver le MCU ? Ce qui est certain, c'est qu'il va assurément lui apporter quelques secousses ! Le nouveau film de super-héros mettant en scène les retrouvailles entre Ryan Reynold et Hugh Jackman est sorti au cinéma ce mercredi 24 juillet. Les fans peuvent donc découvrir le troisième épisode mettant en scène le super-héros immortel, mais surtout le plus irrévérencieux du MCU.

Dans le détail, ce Deadpool 3 voit Wade Wilson (toujours incarné par Ryan Reynolds) se faire recruter par la TVA, la Time Variance Authority en charge du multivers introduite dans la série Loki, pour lui permettre d'intégrer officiellement le MCU. Sans que l'on en connaisse les circonstances, sa route va croiser celle de Wolverine, mais également possiblement d'autres personnalités du MCU.

Ce film était particulièrement attendu par les fans puisque Deadpool ne fait définitivement rien comme tout le monde, et que la franchise est connue pour ses cameos et ses blagues explosives. A ce titre, ce troisième épisode ne démérite pas, loin de là, et offre des apparitions qui feront hurler les fans de l'univers Marvel. De là à sauver la franchise super-héroïque, qui suscite moins d'enthousiasme depuis le raz-de-marée Endgame ? Rien n'est moins sûr.

Ce qui est certain en tout cas, c'est que Deadpool & Wolverine suit une tradition bien ancrée du MCU : celle de la scène post-générique. Ce troisième épisode renoue avec la tradition et propose une petite scène dans l'esprit de son protagoniste, à la fin du générique. On ne vous en dévoilera toutefois pas le contenu pour éviter tout spoiler et laisser le plaisir aux spectateurs.

Synopsis - Wade Wilson est recruté par la TVA pour intégrer l'univers Marvel, introduisant la X-Force. Deadpool fera face à Wolverine mais possiblement à d'autres variants de personnages bien connus des comics.

Deadpool & Wolverine tient toutes ses promesses : Marvel y propose un nouveau film fun, explosif et jouissif pour tous les fans des films de super-héros de ces 25 dernières années. Retrouvailles, caméos, bastons, références et blagues douteuses sont au rendez-vous dans la veine de son super-héros ultra-irrévérencieux. Hugh Jackman et Ryan Reynolds s'éclatent comme les fans de l'univers Marvel qui risquent de rester collés à leur siège et s'exclamer devant chaque clin d'œil et chaque cameo. Lorsqu'il se veut plus sérieux ou émouvant cependant, le long-métrage dévoile malheureusement ses faiblesses, et ceux qui ne sont pas fins connaisseurs de l'univers cinématographique des super-héros (au sens parfois très large) risquent de rester sur leur faim. Reste le retour de ces héros qu'on a aimé qui semblent ici faire définitivement leurs adieux. Deadpool semble faire la transition entre l'ancien MCU (celui d'origine de l(univers X-Men dans lequel évolue Deadpool) et le nouveau (celui des Avengers, des versions alternatives et du multivers), comme une page qui se tourne. Peut-être est-elle là, la vraie émotion de ce film.