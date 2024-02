Marvel a enfin annoncé les noms des acteurs choisis pour incarner "Les Quatre Fantastiques" dans son prochain film, qui doit sortir le 25 juillet 2024 au cinéma.

Après des mois de rumeurs, les Quatre fantastiques sont enfin connus. Et des spéculations qui agitaient les réseaux sociaux depuis plusieurs mois ont enfin été annoncées. Marvel a profité de la Saint-Valentin pour annoncer le nom des quatre comédiens qui incarneront le quatuor de super-héros dans un post sur X.

Comme les informations de Deadline l'annonçaient déjà en novembre, Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian, Game of Thrones) a été choisi pour incarner Reed Richards, le Mr Fantastique de la franchise. Il donnera la réplique à Vanessa Kirby (The Crown) dans le rôle de Sue Storm (la Femme invisible), Joseph Quinn (Stranger Things) sera son frère Johnny Storm (la Torche humaine) et Ebon Moss-Bachrach (The Bear) incarnera Ben Grimm, aka La Chose.

Si l'on a les noms des super-héros des Quatre Fantastiques, le nom de l'acteur qui incarnera leur ennemi, Victor von Doom, n'est pas encore connu. Pour l'heure, le film reste nébuleux : on ne sait pas si l'intrigue débutera au moment où les Quatre fantastiques gagnent leur pouvoir, ou bien plus tard. Pour rappel, dans les comics, les Quatre fantastiques sont un groupe d'astronautes qui acquièrent des super-pouvoirs lorsqu'ils sont mis en contact avec des rayons cosmiques lors d'une mission spatiale.

Le film Les Quatre fantastiques sera réalisé par Matt Shakman, déjà à l'oeuvre sur ls séries Wandavision et Monarch : Legacy of Monsters. Le film devrait être tourné dans les mois qui viennent, pour une sortie annoncée par Marvel pour le 25 juillet 2025.