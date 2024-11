Dragons en live action : un premier teaser avec Krokmou dévoilé à quelques mois de sa sortie

Le film d'animation Dragons a droit à une adaptation en live action, dont les premières images ont été dévoilées avant sa sortie.

Personne ne l'attendait, mais il aura bien lieu. Dragons s'ajoute à la liste des films d'animation qui ont droit à une adaptation en live action. Comme le dessin animé culte des studios DreamWorks, c'est le réalisateur Dean DeBlois qui s'est chargé du scénario et de la réalisation. Et ça se voit au regard de la première bande-annonce, dévoilée ce mardi 19 novembre, qui semble un copier-coller pur et dur du premier épisode de la franchise à succès.

Gérard Butler, qui doublait Stoik en version originale, incarne le chef viking dans cette nouvelle adaptation, tandis que le héros, Harold, est incarné par Mason Thames (The Black Phones). Si on ne voit pas Astrid (Nico Parker) sur ces images, on découvre le premier visuel de l'adorable dragon Krokmou... Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du dessin animé.

Difficile au regard de ces premières images de comprendre l'intérêt artistique d'un tel remake en prises de vues réelles. D'autant plus que le film original, sorti en 2010, était déjà un succès critique (3,8/5 sur Allociné en note presse, 99% sur Rotten Tomatoes). L'intérêt pourrait toutefois être financier, puisque le premier épisode avait rapporté 472 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Et on le sait, les adaptations en prises de vues réelles peuvent générer du profit : si l'on se fie au cas Disney, le remake live action du Roi Lion avait fait 1,5 milliards de dollars de recettes, 1,2 milliards pour La Belle et la Bête, quand Aladdin plus d'1 milliard.

Ce qui semble certain, si l'on se fie uniquement à ces premières images, c'est que les fans de la franchise ne risquent pas d'être foncièrement déçus, puisque cette adaptation très (trop ?) sage ne semble que très peu varier du matériel original. De là à être convaincu, cela reste à voir lors de la sortie cinéma, prévue le 13 juin 2025 aux Etats-Unis.

Synopsis - Sur l'île de Beurk, un village de vikings subsiste aux attaques de dragons. Harold, fils du chef, ne veut pas devenir un guerrier mais est poussé par son père. Ingénieux, il réussit à blesser un dragon. Mais alors qu'il veut l'abattre, il en est incapable et décide d'apprivoiser la bête dans le plus grand des secrets. Une amitié improbable débute entre le dragon et l'adolescent.