Black Friday en direct : on a sélectionné les meilleures offres de ce jeudi 5 novembre
Le Black Friday 2026 est en pleine effervescence. Qu'il s'agisse d'Amazon, de Fnac ou de Boulanger, une majorité de promotions du Black Friday sont déjà en ligne et on vous en sélectionne les meilleures chaque jour.
- Le Black Friday bat son plein avec de nouvelles promotions chaque semaine. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau smartphone, d'un iPhone ou d'un ordinateur, c'est l'occasion idéale de faire des économies.
- La grosse promotion du moment pour le Black Friday revient sans nul doute à l'iPhone 18 Pro qui s'affiche à 1331€. Sorti il y a seulement deux mois, le dernier smartphone d'Apple bénéficie déjà d'une promotion de près de 150 euros, vendu et expédié par Amazon.
- Les offres du Black Friday fluctuent très rapidement, c'est pourquoi nous les traitons en direct chaque jour. Si une offre vous semble vraiment intéressante, nous vous recommandons de ne pas trop hésiter. Plusieurs des meilleures promotions du Black Friday 2026 ont déjà expirées ces derniers jours, notamment sur des MacBook et ordinateurs très récents.
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour les smartphones
Les meilleures offres Samsung, Xiaomi, Realme...
- Samsung Galaxy S26 FE : 699,99€ (-100€)
- Samsung Galaxy A16 : 138€ (avec le code promo 10DES99)
- Oppo FindX10 Pro Max : remise de 100€ + montre ou écouteurs en cadeau
- Xiaomi Redmi Note 17 5G : 299€ (-105€)
Les meilleures offres iPhone...
- iPhone 18 Pro : 1331€ (-148€ en cochant le coupon de réduction)
- iPhone 15 reconditionné - excellent état : 389€ (-40€)
- iPhone 14 reconditionné - excellent état : 273€ (-10€)
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour les PC / ordinateurs
Les meilleures offres Mac & PC portable
- MacBook Pro avec M5 Pro : 2604€ (-100€)
- PC Portable gaming Asus V3607VM : 879€ (-220€)
- PC portable gaming MSI Crosshair : 1449€ (-800€)
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour la maison
Les meilleures offres TV
- TV OLED 4K Philips 55 pouces : 689,99€ (-210€ via carte fidélité)
- Barre de son Bose TV Speaker : 189,99€ (-80€)
- TV QLED 4K TCL 75 pouces : 899,99€ (-65€)
Les meilleures offres électroménager
- Radiateur bain d'huile électrique : 119€ (-100€)
- Aspirateur robot Dreame D20 Pro Plus : 179€ (-120€)
- Aspirateur balais Dyson V8 Cyclone : 249€ (-150€)
12:57 - TV CHiQ 55" Mini LED QLED à moins de 300 € chez Joybuy
Du Mini LED à prix mini ! Le téléviseur CHiQ M55QN9E (55 pouces, 4K) passe à 299,99 € au lieu de 359,99 €. Sa dalle Mini LED QLED avec 100 zones de gradation locale offre des contrastes et des couleurs impressionnants pour ce prix, sublimés par le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Mode DLG 120 Hz et MEMC pour une image fluide en sport et en jeu, et Google TV pour toutes vos applis. Livraison dès demain !
12:27 - Un écran de PC à petit prix pour le Black Friday avec ce code promo !
Un écran gaming QHD à prix plancher ! L’AOC Q27G42XE (27 pouces) passe à 109,99 € au lieu de 126,42 € avec le code 10DES99. Dalle IPS en résolution QHD, taux de rafraîchissement de 180 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité HDR10 : parfait pour jouer comme pour travailler. Nouveaux clients : cumulez avec le code HELLO10 pour le faire tomber à 99,99 € !
11:48 - Amazon casse le prix de cette TV TCL avec 4K
Un grand écran 4K à petit prix ! Le téléviseur TCL 55V6D (55 pouces, modèle 2026) passe à 349 € au lieu de 449 €. Image 4K HDR compatible HDR10+, son Dolby Atmos et DTS:X, mode Game Master pour les joueurs et Fire TV intégré avec Alexa pour accéder à toutes vos applis de streaming. Compatible AirPlay 2 pour diffuser depuis votre iPhone. Expédié et vendu par Amazon !
11:10 - Amazon propose 30% offerts dès 60€ d'achats sur une sélection de jeux et jouets
Le moment idéal pour préparer la hotte du Père Noël ! Jusqu’au 8 novembre, Amazon offre 30 % de réduction dès 60 € d’achats sur une large sélection de jeux, jouets et articles de puériculture. Jouets d’éveil Ludi, Bitzee Aquarium, tongue drum Vilac, veilleuse Kid’Sleep, jeu de société Dékal ou encore figurines Pat’Patrouille : il y en a pour tous les âges. Il suffit d’ajouter les articles éligibles au panier, la remise s’applique automatiquement au paiement (voir conditions). Une offre parfaite pour faire le plein de cadeaux à petit prix !
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