Black Friday Amazon 2025 : les premières offres sont déjà très puissantes, voici le meilleur de la journée
BLACK FRIDAY AMAZON 2025. Le Black Friday Amazon se poursuit ce vendredi 28 novembre 2025 et on continue à faire des listes et des listes pour vous aider à trouver les meilleures offres sur les meilleurs produits aux meilleurs prix.
Recevez nos alertes bons plans !
Le Black Friday Amazon 2025 est lancé depuis minuit ce vendredi matin. Le géant de la vente en ligne est officiellement entré dans le jour de promos le plus fort de l'année. Et comme lors de chaque édition, on voit fleurir des centaines et des centaines d'offres dans le cadre de la "Black Friday Week Amazon", avec des rabais de -50%, -60%, -70%, voire -75%. Mais attention : il faut bien distinguer les plus gros deal en terme d'affichage des vrais bons plans, qui généralement sont ailleurs. Des promos peut être moins belles sur le papier, mais qui concernent les produits de marque et qui comptent.
Depuis le début de ce Black Friday Amazon, nous scrutons l'amoncellement de rabais mis en ligne sur la page consacrée à l'opération. Et en bons listomaniaques que nous sommes, on a déjà fait de nombreuses listes d'offres qui valent vraiment le détour. Continuez à suivre ci-dessous les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète. Plus bas, d'autres listes par catégories de produits doivent vous aider à trouver la promo dont vous rêviez. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent évoluer très vite et le stock fondre brutalement !
Pendant le Black Friday Amazon, nous tentons aussi de dénicher les meilleures offres en continu. Consultez régulièrement nos listes ci-dessous pour suivre les prix les plus intéressants repérés chez le géant de la vente en ligne.
13:42 - Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon pour les écouteurs sans fil
On profite de ce grand lancement du Black Friday Amazon 2025 pour vous redonner aussi notre liste des meilleures promos sur les écouteurs sans fil. Les AirPods sont toujours au meilleur prix et désormais, il ne faut plus se demander s'ils seront moins chers demain : le Black Friday, c'est maintenant !
- Apple AirPods 4 à 109 euros au lieu de 149 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro avec chargeur secteur à 149 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Nothing Ear (a) à 59 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Minor IV à 82,99 euros au lieu de 129 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds FE à 59,99 euros au lieu de 109 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Beats Solo Buds à 47 euros au lieu de 89,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Motif II ANC à 125 euros au lieu de 199 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF by Nothing Buds 2 à 29,95 euros au lieu de 49,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Sony WF-1000XM5 à 199 euros au lieu de 249 euros
- Beats Powerbeats Pro 2 à 199 euros au lieu de 299,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
13:36 - Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon pour les iPhone
Oui oui, on a remarqué : dans notre engouement tout à l'heure, on a oublié finalement de mettre des iPhone dans notre liste. Les voici et il y en aura pour tout le monde : de l'iPhone 17 Pro Max à l'iPhone 13.
- Apple iPhone 17 Pro Max (256 Go) à 1478 euros
- Apple iPhone 17 Pro (256 Go) à 1328 euros
- Apple iPhone Air (256 Go) à 1228 euros
- Apple iPhone 17 (256 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 Plus (128 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 799 euros au lieu de 869 euros
- Apple iPhone 16e (128 Go) à 599 euros au lieu 719 euros
- Apple iPhone 15 (256 Go) à 849 euros
- Apple iPhone 14 Plus (128 Go) à 657 euros (sur Amazon Espagne, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPhone 13 (256 Go) à 695 euros (sur Amazon Italie, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
13:17 - Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon pour les smartphones
On ne va pas y aller par quatre chemins : le Black Friday obsède tout le monde principalement pour trouver un smartphone pas cher. Le Black Friday Amazon est aussi là pour ça avec des réductions dès maintenant sur une série de modèles Apple, Samsung, Google, Xiaomi et tant d'autres. On vous redonne la sélection des meilleurs promos sur les smartphones chez Amazon :
- Samsung Galaxy S25 à 620,81 euros au lieu de 899 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy A26 5G à 218,95 euros au lieu de 319 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Google Pixel 9 Pro à 879 euros au lieu de 1329 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Google Pixel 10 à 599 euros au lieu de 899 euros (avec bonus de reprise, valable jusqu'au 30 novembre 2025)
- Google Pixel 9a à 399 euros au lieu de 549 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi 15T à 502,99 euros au lieu de 653 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Note 14 à 128,49 euros au lieu de 233 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi POCO M7 à 112,49 euros au lieu de 173 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF Phone 2 Pro à 209 euros au lieu de 259 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Nothing Phone (3a) Pro à 359,09 euros au lieu de 479 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
12:58 - NOUVELLE SÉLECTION - Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon sur les montres connectées
On a aussi décidé de refaire entièrement notre sélection de montres connectées qui était un peu vieillissante avec le lancement du "vrai" Black Friday Amazon ce vendredi matin. On a de l'Apple Watch Ultra avec quelques dizaines d'euros d'économies, mais aussi et surtout des HUAWEI Watch et des Google Pixel Watch qui, elles, dépassent les centaines d'euros de rabais.
- Apple Watch Ultra 2 à 738,90 euros au lieu de 789 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple Watch SE 2 (44mm) à 219 euros au lieu de 249 euros
- Garmin vívoactive 5 à 169,19 euros au lieu de 299 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 7 (44mm) avec chargeur à 219,95 euros au lieu de 309,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT6 Pro + Freebuds 6i à 379,89 euros au lieu de 448,40 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT 5 (46mm) à 144,99 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Google Pixel Watch 3 à 226,99 euros au lieu de 399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- XIAOMI Watch S4 à 139,87 euros au lieu de 169,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 8 avec chargeur à 329,99 euros au lieu de 378,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF Watch 3 Pro à 69 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
12:34 - NOUVELLE SÉLECTION - Les 10 offres du Black Friday Amazon sur les tablettes
On a vu tellement d'iPad et de tablettes en tous genres passer ce matin sur Amazon, qu'on a préféré reprendre à zéro et vous refaire un top-10 dédié des offres du Black Friday chez le géant de la vente en ligne. Parmi les musts du moment, un Apple iPad Air 11" avec puce M3 affiche 130 euros de réduction.
- Apple iPad Air 11" avec puce M3 à 539,10 euros au lieu de 669 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPad 11" avec puce A16 à 348,14 euros au lieu de 389 euros
- Samsung Galaxy Tab A9 à 119,90 euros au lieu de 189,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab A9+ à 249,90 euros au lieu de 349,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 à 229 euros au lieu de 429 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab Pro à 341 euros au lieu de 549,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab à 159 euros au lieu de 219,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Pad 7 à 301 euros au lieu de 391 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (8/256 Go) à 285,95 euros au lieu de 351 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 4G à 181 euros au lieu de 251 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
12:17 - L'iPad de 2025, avec puce A16, perd quand à lui 11% dans le Black Friday Amazon
L'Apple iPad 11 pouces 128 Go, avec puce A16, écran Liquid Retina, Wi-FI 6, caméras avant/arrière 12 Mpx, Touch ID, et autonomie annoncée à une journée est affiché à 348,14 euros chez Amazon ce vendredi, avec 11% d'économies sur son prix initial de 389,00 euros. C'est toujours ça de pris, sachant que la tablette est sortie en début d'année...
11:53 - Le Black Friday offre 17% sur le MacBook Air 13 pouces avec M4
Le MacBook Air 13 pouces d'Apple est un ordinateur portable tout ce qu'il y a de plus respectable. Il est doté de la fameuse puce M4, a été conçu pour Apple Intelligence et émerveille nos yeux au moment où nous écrivons ces lignes avec son écran Liquid Retina. Tout ça sans parler de sa mémoire unifiée de 16 Go, son stockage SSD de 256 Go, Touch ID, etc., etc. Le Black Friday Amazon vous offre 17% de rabais sur l'ordi d'Apple le faisant passer à 899 euros eu lieu de 1 089,00 euros.
11:34 - Le Google Pixel 10 Pro passe sous les 1000 euros chez Amazon
Le Google Pixel 10 Pro (256 Go), l'un des meilleurs smartphones Android du moment, avec Gemini, triple appareil photo arrière, un écran Super Actua 6,3 pouces et plus de 24 heures d'autonomie affiche 999 euros pendant le Black Friday Amazon, avec 13% d'économies en comparaison des 1 149 euros barrés. Une petite réduction comme on les aime.
11:16 - Le Black Friday Amazon s'attaque à la HUAWEI Watch FIT 4 Pro
Il n'y a pas que les AppleWatch dans l'univers des montre connectées. La HUAWEI Watch FIT 4 Pro excellent petit bracelet bourré de technologie est vendu avec ses Freebuds SE 2, on écran en saphir, ses bordures en alliage de titane, et ses 10 jours d'autonomie à 199,99 euros au lieu de 279,98 euros. Voir l'offre
10:55 - Les AirPods d'Apple, un autre must du Black Friday Amazon
On ne peut pas évoquer les best-sellers du Black Friday Amazon sans (re)parler des AirPods 4 d'Apple. Les écouteurs sans fil, bluetooth, avec Audio Spatial personnalisé, résistance à la transpiration et l’eau, boîtier de charge USB-C, puce H2, et qui promettent jusqu’à 24 heures d’autonomie sont à 109,00 euros avec 8% d'économies. Amazon en a vendu 5000 sur le mois écoulé.
10:46 - L'aspirateur que tout le monde veut pendant le Black Friday
Autre très gros deal du Black Friday Amazon, le robot aspirateur DREAME semble faire rêver les acheteurs. Le modèle L40s Pro Ultra de la marque spécialisée, avec une puissance d'aspiration honorable de 19 000 Pa, sa brosse double HyperStream, et un nettoyage à la serpillière à l'eau chaude à 75°C, le tout autonettoyant, culmine à 564,00 euros avec contre 702,27 euros ces 30 derniers jours. Amazon en a déjà vendu 2000 !
10:34 - Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World best seller du Black Friday Amazon
Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est l'un des plus vendus sur Amazon durant le Black Friday 2025 nous dit-on dans l'oreillette. Le site indique que plus de 6000 exemplaires ont été achetés au cours du mois dernier. Il affiche actuellement 454,90 euros chez Amazon. Et comme vous pourrez le voir ici, beaucoup d'autres marchands se sont alignés. Autant en profiter avant que ça se termine.
10:20 - NOUVELLE SÉLECTION - Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon sur PS5, Switch et Xbox
Sur le gaming, notamment les consoles PS5, Switch, XBox et surtout les accessoires, le Black Friday Amazon affiche de beaux rabais sur quelques jeux en packs et bundles, casques et manettes. On glisse une nouvelle liste de deals repérés ce matin sur le site avec notamment un joli pack PS5 Slim standard + manette DualSense + EA SPORTS FC 26 à 449 euros...
- Pack PS5 Slim standard + manette DualSense + EA SPORTS FC 26 à 449 euros au lieu de 549,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Nintendo Switch 2 à 419 euros au lieu de 439 euros
- Manette sans fil PS5 DualSense à 54,90 euros au lieu de 74,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Manette sans fil Xbox Series à 39,99 euros au lieu de 64,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Casque-micro sans fil Sony Pulse Elite à 119 euros au lieu de 149,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Casque sans fil Xbox Wireless Headset à 79,99 euros au lieu de 109,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Assassin's Creed Shadows sur PS5/Xbox à 44,99 euros au lieu de 79,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Split Fiction sur Switch 2 à 31,13 euros au lieu de 49,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- EA SPORTS FC 26 sur Xbox/PS5 à 40,39 euros au lieu de 79,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Volant de course et pédales Logitech G G29 Driving Force à 174,49 euros au lieu de 229 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
10:03 - Quels produits bénéficient des rabais les plus extrêmes lors du Black Friday Amazon ?
Pour rappel, les offres du Black Friday Amazon peuvent aller jusqu'à 70%, 75% voire 80% pour certaines d'entre elles. Beaucoup de livres de romance, de développement personnel, de littérature de gare et de petites babioles se trouvent dans le lot, mais certains deals peuvent quand même valoir un petit coup d'oeil dans la tech, le textile de marque et les produits pratiques du quotidien. Découvrez ci-dessous les offres Amazon avec les remises les plus importantes. Attention : beaucoup d'offres disparaissent très vite selon les stocks et les tailles. Dépêchez vous.
Les promos Amazon Black Friday à 70% (et plus)
- PC portable 14 pouces Win11 Pro Celeron n5095, 8Go ram 256Go ssd à 289,9€ au lieu de 999,99 € soit - 71 %
- PC Portable Bvate 16'' 512 Go à 349,89 euros au lieu de 1 299,99 euros, soit -73%
- NOUVEAU ! Tablette Android 20 Go RAM + 128 Go ROM (2 To TF), 10 pouces, Octa-core avec clavier et souris à 88,99€ au lieu de 299,00 € soit - 70 %
- Robot aspirateur laveur Lefant M330 pro 3 en 1, 5000pa d'aspiration à 129,9€ au lieu de 499,99 € soit - 74 %
- NOUVEAU ! Ecouteurs bluetooth sans fil 60h sans fil, écran led et casque running à 23,99€ au lieu de 129,99 € soit - 82 %
- Ecouteurs bluetooth sans fil sport, ip7 étanche oreillette bluetooth running à 26,99€ au lieu de 89,99 € soit - 70 %
- Drone LE-IDEA amovible, avec mode compétitif, rotations à 360°, 2 batteries, facile à piloter à 29,99€ au lieu de 99,99 € soit - 70 %
- Doudoune sans manches à capuche Teddy Smith B-Terry Hood jr à 31,99€ au lieu de 99,99 € soit - 68 %
- Veste d'extérieur Hugo pour femme à 74,00€ au lieu de 218,94 € soit - 66 %
- T-shirt femme United colors of Benetton à 13,19€ au lieu de 42,42 € soit - 69 %
- Jean Karl Lagerfeld femme, denim slim taille mi-haute à 24,83€ au lieu de 84,62 € soit -71%
- Jean Karl Lagerfeld homme, denim slim à 23,33€ au lieu de 77,05 € soit -70%
- Jean Karl Lagerfeld homme, denim fuselé à 24,50€ au lieu de 87,48 € soit -72%
- Basket femmes Clarks Hollyhock walk à 24,32€ au lieu de 81,22 € soit - 70 %
- Bottes tendance Clarks fille Evyn Hike K. à 20,58€ au lieu de 79,95 € soit - 74 %
- Bottines femmes Love Moschino bottines à 72,55€ au lieu de 270,00 € soit - 73 %
- Chaussures femmes Love Moschino à 66,75€ au lieu de 249,00 € soit - 73 %
- Sandales de plage & piscine Quiksilver homme Molokai , multicolore à 5,92 € au lieu de 17,99 € soit - 67 %
- Sneakers Reebok Smash edge mixte à 35,67€ au lieu de 113,88 € soit - 69 %
- Matelas en mousse Zinus à mémoire de forme 160 x 190 cm à 77,60€ au lieu de 239,24 € soit - 68 %
09:45 - Le meilleur du Black Friday Amazon sur les Apple Watch et montres connectées
Les montres connectées ont une jolie place dans le Black Friday Amazon. Pour son Black Friday, Amazon offre aussi des remises sur les Apple Watch, Samsung Galaxy Watch et Huawei Watch. On a ajouté ce matin une petite Apple Watch Ultra 2 avec plus de 150 euros de remise. Attention on vous le rappelle : les offres présentées ici peuvent évoluer très vite !
- NOUVEAU ! Apple Watch Ultra 2 à 738,90 euros au lieu de 899 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple Watch SE 2 à 199 euros
- Huawei Watch FIT 4 Pro à 199,89 euros au lieu de 279,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Huawei Watch GT 5 à 144,99 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 7 à 189,99 euros au lieu de 280 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch Ultra à 499,99 euros au lieu de 699,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NOUVEAU ! Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Pro à 52,99 euros au lieu de 79,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NOUVEAU ! Montre connectée Garmin Venu 3S à 309,99 euros au lieu de 499,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
Quelles sont les dates du Black Friday 2025 ?
La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".
Quels sont les produits suivre pendant le Black Friday Amazon 2025 ?
Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.
Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !
On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.
Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).
Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?
Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.
Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !
Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.
Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.
Comment trouver les meilleures promos Amazon ?
Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, toujours très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.
Pourquoi on s'intéresse au Black Friday d'Amazon en France ?
Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.