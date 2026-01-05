Soldes 2026 : dates des soldes d'hiver, offres et participants à l'opération

Les soldes d'hiver s'organisent en ce début d'année pour proposer de multiples promotions. Les dates officielles sont cependant très encadrées.

L'année 2026 débute à peine que les promotions sont déjà là ! Les soldes d'hiver sont organisées dès le début du mois de janvier et s'étalent sur plusieurs semaines afin de permettre aux consommateurs français de profiter de belles promotions.

Du côté des marchands, les soldes sont une nouvelle chance de faire du chiffre d'affaire, quelques semaines seulement après le Black Friday. Contrairement à leur équivalent américain, les soldes en France sont très encadrées et ne peuvent s'organiser n'importe quand. C'est pourquoi le Gouvernement décide des dates officielles et de la durée légale des soldes.

Les soldes du début d'année 2026 sont les soldes d'hiver. Ces dernières permettent souvent de faire des économies sur la mode de la même période afin de trouver le manteau de vos rêves au meilleur prix. Découvrez les dates officielles des soldes en France en 2026.

En France, l'année est ponctuée par deux grandes périodes de soldes : celles d'hiver et celles d'été. Toutefois, les dates de ces promotions diffèrent selon les départements. Ces périodes sont régies par des règles strictes établies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour les soldes d'hiver, les dates générales s'étendent du mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures du matin au mardi 3 février 2026 inclus dans la plupart des départements de la France métropolaine ainsi que la Corse. Des adaptations locales s'appliquent également :

Meurthe-et-Moselle : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.

du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus. Meuse : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.

: du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus. Moselle : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.

: du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus. Vosges : du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus.

: du 2 janvier au 29 janvier 2026 inclus. Guadeloupe : du 3 janvier au 30 janvier 2026 inclus.

: du 3 janvier au 30 janvier 2026 inclus. La Réunion : du 5 septembre au 2 octobre 2026 inclus.

: du 5 septembre au 2 octobre 2026 inclus. Saint-Pierre-et-Miquelon : du 21 janvier au 17 février 2026 inclus.

: du 21 janvier au 17 février 2026 inclus. Saint-Barthélemy : du 2 mai au 29 mai 2026 inclus.

: du 2 mai au 29 mai 2026 inclus. Saint-Martin : du 2 mai au 29 mai 2026 inclus.

Notez que pour La Réunion, les soldes d'été ont lieu avant les soldes d'hiver. Elles se tiendront du 7 février au 6 mars 2026 selon l'avis du Gouvernement.

Les soldes d'été 2026 ne sont pas attendues avant les mois de juin et juillet en France. Les dates officielles des dates d'été ne sont cependant pas encore connues et il faudra donc patienter un peu. Si le Gouvernement décide de reprendre ses directives habituelles, il y a de fortes chances que les soldes d'été soient organisées à la fin du mois de juin 2026 et se déroulent jusqu'au milieu du mois de juillet.

Quelles offres sont à retrouver pendant les soldes 2026 ?

Les soldes d'hiver ont beau se dérouler seulement quelques semaines après le Black Friday, beaucoup de consommateurs franciliens sont encore attachés à cet événement. Il faut dire que de nombreux petits commerces ont l'habitude d'ignorer le "vendredi noir" américain afin de privilégier les soldes ! C'est pourquoi ces dernières sont surtout intéressantes si vous vous déplacez dans des magasins physiques et notamment dans votre ville.

Pour autant, plusieurs grands sites commerçants participent aux soldes chaque année. C'est pourquoi il faut vous préparer à voir de multiples offres sur la mode, les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les jeux pendant les soldes 2026.

Quels magasins participent aux soldes 2026 ?

Les soldes, contrairement aux ventes privées, ont l'avantage de concerner de très nombreuses enseignes. L'appellation "soldes" étant très encadrée en France, les magasins ne peuvent l'utiliser pour leurs propres opérations commerciales. Il s'agit également d'un événement encore très populaire et ancré dans la culture du pays, ce qui motive davantage les enseignes à y participer.

Parmi les magasins les plus actifs pendant les soldes, on retrouve de nombreuses enseignes de mode : Kiabi, Uniqlo, BZB, ASOS... Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver des promotions pendant les soldes auprès de vos enseignes mode préférées.

La tech n'est pas en reste non plus. Des grandes enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger ou CDiscount excellent dans ce domaine en proposant généralement des iPhone, des écouteurs et bien d'autres appareils en promotion.

Enfin, et bien qu'Amazon ne participe pas directement aux soldes 2026, il est toujours intéressant de garder un oeil sur leur site. Le géant de l'e-commerce a la taquine habitude d'afficher des promotions pendant les périodes de soldes. Amazon dispose également de son propre événement, le Prime Day, qui se déroulera au début du mois de juillet 2026.