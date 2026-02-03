Soldes 2026 : dates officielles, offres et participants à l'opération

Les soldes d'hiver sont achevées et les consommateurs attendent désormais les soldes d'été 2026.

Vous avez manqué les dernières soldes d'hiver ? Pas de panique, les soldes reviendront prochainement dans leur format estival ! Chaque année, les soldes d'été sont un événement particulièrement attendu pour faire de bonnes affaires sur de multiples univers.

Historiquement, les soldes d'été permettent de dénicher de belles remises sur des vêtements en magasin. Une période idéale pour s'habiller pour les journées chaudes tout en faisant attention à son budget.

Les dates officielles des soldes d'été ne sont pas encore connues. C'est au Gouvernement de les annoncer et nous ne manquerons pas de les relayer dès que possible. D'ici là, voici les premières informations relatives aux soldes d'été afin que vous puissiez préparer votre carte bleue !

En France, l'année est ponctuée par deux grandes périodes de soldes : celles d'hiver et celles d'été. Toutefois, les dates de ces promotions diffèrent selon les départements. Ces périodes sont régies par des règles strictes établies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour les soldes d'été, les dates sont généralement toujours les mêmes d'une année à l'autre. Bien que nous attendions encore une confirmation officielle du Gouvernement, les soldes d'été 2026 devraient se dérouler à partir de la fin du mois de juin ou du début du mois de juillet chez nous.

Notez que pour La Réunion, les soldes d'été ont lieu avant les soldes d'hiver. Elles se tiendront du 7 février au 6 mars 2026 selon l'avis du Gouvernement.

Les soldes d'hiver 2026 sont déjà passées. Traditionnellement, ces soldes sont organisées au début de l'année, vers la fin du mois de janvier. Un moyen pour le pays de proposer de nouveaux prix barrés quelques semaines après la déferlante du Black Friday.

Les prochains soldes d'hiver seront donc à retrouver en 2027 avec un lancement estimé au mercredi 13 janvier 2027.

Quelles offres sont à retrouver pendant les soldes 2026 ?

Les soldes d'été sont principalement scrutées pour leurs offres dans les magasins physiques. C'est une belle occasion pour les commerces d'écouler du stock tout en proposant quelques rabais. Si vous recherchez des vêtements courts ou légers pour cet été, c'est à cette période qu'il faut préparer sa carte bleue !

Pour autant, plusieurs grands sites commerçants participent également aux soldes chaque année. C'est pourquoi il faut vous préparer à voir de multiples offres sur la mode, les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les jeux pendant les soldes 2026.

Quels magasins participent aux soldes 2026 ?

Les soldes, contrairement aux ventes privées, ont l'avantage de concerner de très nombreuses enseignes. L'appellation "soldes" étant très encadrée en France, les magasins ne peuvent l'utiliser pour leurs propres opérations commerciales. Il s'agit également d'un événement encore très populaire et ancré dans la culture du pays, ce qui motive davantage les enseignes à y participer.

Parmi les magasins les plus actifs pendant les soldes, on retrouve de nombreuses enseignes de mode : Kiabi, Uniqlo, BZB, ASOS... Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver des promotions pendant les soldes auprès de vos enseignes mode préférées.

La tech n'est pas en reste non plus. Des grandes enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger ou CDiscount excellent dans ce domaine en proposant généralement des iPhone, des écouteurs et bien d'autres appareils en promotion.

Enfin, et bien qu'Amazon ne participe pas directement aux soldes 2026, il est toujours intéressant de garder un oeil sur leur site. Le géant de l'e-commerce a la taquine habitude d'afficher des promotions pendant les périodes de soldes. Amazon dispose également de son propre événement, le Prime Day, qui se déroulera au début du mois de juillet 2026.