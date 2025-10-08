WhatsApp : la traduction des messages est désormais disponible sur iPhone, voici comment l'activer

La dernière mise à jour de WhatsApp ajoute une fonctionnalité très pratique et l'iPhone est même mieux gâté que les smartphones Android.

Attendue depuis quelques temps, la dernière mise à jour de WhatsApp intègre quelques nouveautés dont une fonctionnalité très pratique. Vous l'avez déjà deviné au titre de cet article : il est désormais possible de profiter de la traduction en temps réel sur les messages que vous recevez sur l'application ! Cette fonctionnalité est désormais disponible sur Android et iPhone, mais ces derniers profitent de quelques bonus puisque 26 langues sont disponibles sur iOS (contre seulement 6 sur Android).

Disponible avec la mise à jour 25.28.74, la traduction en temps réel sur WhatsApp supporte les langues suivantes sur iPhone :

Allemand

Anglais

Arabe

Chinois

Coréen

Espagnol

Hindi

Indonésien

Italien

Japonais

Néerlandais

Polonais

Portugais

Russe

Thaï

Turc

Ukrainien

Vietnamien

Pour utiliser la traduction, rendez-vous simplement dans une de vos conversations et maintenez appuyé votre doigt sur un message. Vous y trouverez désormais l'option "traduire" avec la sélection de la langue à traduire parmi les options citées ci-dessus. Sur Android, il vous faudra passer par les options situées en haut à droite des conversations avec 6 options proposées (anglais, espagnol, hindi, portugais, russe et arabe).