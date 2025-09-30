Test de l'iPhone 17 Pro : meilleur sur (presque) tous les fronts

Chaque année, Apple améliore son traditionnel iPhone avec quelques petites nouveautés. Nous avons pu tester l'iPhone 17 Pro et ce dernier cache de vraies surprises.

Cette année, place à l'iPhone 17 ! Après un gros virage axé sur l'intelligence artificielle en 2024 et de nombreux remous et polémiques depuis, Apple a décidé de revenir aux fondamentaux. Son nouvel iPhone 17 se concentre sur de petites améliorations ici-et-là afin de réussir à s'imposer comme le smartphone le plus vendu à travers le monde.

L'iPhone 17 Pro semble d'ailleurs concentrer le plus de nouveautés cette année : couleurs, puce, caméras... Les améliorations sont visibles et nous avons pu les essayer en marge de la sortie de l'appareil. Sans trop de surprises, l'iPhone 17 Pro nous a conquis.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de l'iPhone 17 Pro Un design proche de la perfection pour la prise en main...

pour la prise en main... De capacités en photo encore meilleures que l'an passé

encore meilleures que l'an passé De très bonnes performances et une chauffe mieux maitrisée

et une chauffe mieux maitrisée Définitivement le meilleur smartphone pour les vidéastes Mais un design plus fragile qui vous demandera une coque de protection

qui vous demandera une coque de protection La recharge pourrait encore s'améliorer

Un design qui cache de nombreux compromis

"L'iPhone, c'est le même chaque année". Si nous avions obtenu un euro à chaque fois que nous avions entendu cette phrase, nous serions probablement logés dans une sublime villa en bord de plage. Apple semble cependant en avoir assez de cette critique et propose un tout nouveau design pour son iPhone 17 Pro.

Ainsi, l'iPhone 17 dispose désormais d'un "nouveau" matériau. Après plusieurs années à vanter les mérites du titane (notamment sa résistance), Apple décide de faire un retour en arrière en équipant ses iPhone 17 d'un revêtement en aluminium. Ce choix n'est pas seulement économique - l'aluminium coûtant bien moins cher que le titane - il est avant tout pensé pour répondre aux critiques sur l'iPhone 16 et sa chauffe trop prononcée. Mais nous évoquerons cela dans la partie "performances".

Le nouveau design de l'iPhone 17 Pro ne plaira pas à tout le monde. © L'internaute / Julian Madiot

Le dos de l'iPhone 17 Pro suscite déjà bon nombre de discussions en ligne, notamment suite à l'intégration du "plateau". Cette zone rectangulaire autour du logo Apple est également dotée d'un revêtement en aluminium et permet une meilleure conduction thermique avec les accessoires MagSafe et sans-fil. Le bloc photo, quant à lui, est désormais étendu d'un bord à l'autre de l'appareil et permet une meilleure utilisation sur une surface plate. On apprécie !

Du côté des boutons de l'iPhone 17 Pro, nous retrouvons l'ensemble déjà présent sur la précédente génération : le volume et le bouton action sont placés à gauche tandis que l'alimentation et le contrôle de la caméra sont à droite. Ce dernier s'avère cependant toujours aussi anecdotique à l'usage, mais il peut permettre de remplacer le widget "appareil photo" (désormais superflu) sur l'écran de verrouillage par un autre.

Au global, prendre l'iPhone 17 Pro en main est un pur plaisir. Qu'il s'agisse de la bonne disposition ou réaction des boutons, du matériau doux au toucher ou de l'aspect premium octroyé par ses composants et son apparence, cet iPhone 17 Pro se rapproche énormément d'une prise en main parfaite. Mentionnons toutefois les problèmes de fragilité apparus ces dernières semaines sur les réseaux sociaux : l'aluminium de cet iPhone 17 Pro semble fragile et nous recommandons donc de le protéger avec une coque.

Un écran toujours plus résistant

L'écran des iPhone a toujours été excellent dans plusieurs domaines. Sa résistance en faisait partie avec du verre Ceramic Shield plutôt efficace contre les rayures et les chutes. Apple a pourtant amélioré cette résistance sur l'iPhone 17 Pro avec une vitre Ceramic Shield 2 vantée comme 3x plus efficace.

L'écran de l'iPhone 17 Pro cache également une petite nouveauté assez peu mise en avant par Apple : un revêtement anti-reflet. Hélas, ce dernier souffre de la comparaison avec celui que l'on retrouve sur le Samsung Galaxy S25 Ultra et qui reste toujours le meilleur dans cette catégorie.

Pour le reste, peu de surprises : l'écran de l'iPhone 17 Pro est excellent. Les couleurs sont bien retranscrites et la lisibilité est très bonne, même en plein soleil. La technologie ProMotion permet toujours à l'écran de l'iPhone de bénéficier d'une excellente fluidité avec une fréquence de rafraichissement montant jusqu'à 120 Hz tout en restant à seulement 1 Hz en cas d'écran figé (sur un article par exemple ou en veille).

L'écran de l'iPhone 17 Pro est excellent, mais le traitement anti-reflets reste timide. © L'internaute / Julian Madiot

Des performances toujours au niveau et une chauffe partiellement maitrisée

Les iPhone Pro ont toujours été un modèle de performances. Que vous soyez un utilisateur occasionnel naviguant entre plusieurs applis ou un joueur qui passe de longues heures sur des jeux vidéo gourmands en ressources, l'iPhone 17 Pro a de quoi vous satisfaire.

La nouvelle puce A19 Pro reprend le même nombre de coeurs CPU et GPU que la précédente génération afin de permettre de lancer des titres exigeants comme Genshin Impact ou Wuthering Waves qui sont capables de tourner avec les graphismes à fond et le nombre de FPS au maximum. Nous avons également poussé l'iPhone 17 Pro dans ses derniers retranchements en lançant Resident Evil Village avec des paramètres graphiques très élevés. Dans tous les cas, l'iPhone 17 Pro tient le cap, mais la chauffe se fait rapidement ressentir.

Les performances de l'iPhone 17 Pro sont excellentes. © L'internaute / Julian Madiot

L'iPhone 16 Pro avait écopé de multiples critiques suite à sa chauffe prononcée qui intervenait lors de gros jeux ou lors de multiples prises de photos et vidéos. Heureusement, l'iPhone 17 Pro profite de l'aluminium et d'une nouvelle chambre à vapeur intégrée pour mieux disperser la chauffe sur l'ensemble du châssis de l'appareil. Ne nous y trompons pas : l'iPhone 17 Pro chauffe. Cette chaleur reste cependant mieux maitrisée.

L'accent est mis sur la photographie et ça fonctionne

Cette année, c'est du 48 Mpx pour tous ! Ainsi, l'iPhone 17 Pro est doté de trois capteur (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif) qui disposent tous de 48 millions de pixels. La caméra passe, quant à elle, de 12 à 18 Mpx avec plusieurs nouveautés que nous allons évoquer.

De jour ou lorsque les conditions de luminosité sont bonnes, l'iPhone 17 Pro s'impose comme une petite référence très facile à utiliser. Ce sentiment est conforté par la nouvelle interface apportée avec iOS 26 qui épure globalement les contrôles. Sortez donc simplement l'iPhone et shootez pour obtenir des clichés de très bonne facture avec une colorimétrie plutôt juste et un piqué de bonne qualité.

L'iPhone 17 Pro met un point d'honneur à améliorer les zooms de son prédécesseur et cela se voit. Les clichés capturés en zoom x2 et x4 sont toujours riches en détails. La colorimétrie reste également plutôt bonne même si les fans de couleurs chaudes (à la Samsung ou Motorola) seront peut-être déçus.

Zoom x2 © L'internaute / Julian Madiot

Zoom x4 © L'internaute / Julian Madiot

Zoom x2 © L'internaute / Julian Madiot

Zoom x4 © L'internaute / Julian Madiot

Le nouveau zoom x8 - soi-disant optique - dispose quant à lui de résultats pouvant grandement varier selon plusieurs facteurs. Lors de nos essais, nous avons tout de même été plutôt impressionnés par la quantité de détails obtenus avec ce nouveau zoom.

Zoom x8 © L'internaute / Julian Madiot

Zoom x8 © L'internaute / Julian Madiot

La caméra selfie innove également cette année avec un nouveau capteur de 18 Mpx (contre 12 sur l'iPhone 16 Pro) doté de la technologie "Center stage" qui permet de toujours vous garder au centre de la scène lors des appels. Cette nouvelle caméra dispose également du zoom automatique rendue possible par un capteur pouvant désormais orienter directement votre scène au format portrait ou paysage selon vos besoin. Dommage que le rognage pour appliquer le flou d'arrière-plan soit parfois très agressif comme ici où une partie de nos lunettes sont supprimées à gauche par le traitement numérique.

Ce selfie a été réalisé en tenant l'iPhone 17 Pro en mode portrait ! © L'internaute / Julian Madiot

De nuit, les résultats sont toujours excellents. La qualité se ressent même lors des zooms, mais il ne faudra guère compter sur des clichés parfaits au-delà du x4. Là, l'iPhone 17 Pro commence à montrer des faiblesses et le bruit numérique se ressent sur certains détails. Décevant, mais pas surprenant.

Zoom x8 © L'internaute / Julian Madiot

De la vraie vidéo de haute qualité pour les vidéastes

Apple a toujours été une référence en matière de vidéo sur smartphone. L'iPhone 17 Pro le prouve une nouvelle fois en intégrant deux grosses nouveautés : la double capture et le format ProRes RAW.

Le premier est accessible à tous et permet d'activer votre caméra selfie tout en prenant des vidéos. Un format original qui cartonnera sûrement auprès des vidéastes amateurs, youtubers en herbe ou sportifs qui désirent montrer leurs exploits en vidéo. Ce format a cependant quelques limites puisqu'un seul fichier vidéo ressort de cette double capture et qu'il n'est donc pas possible d'éditer l'un ou l'autre individuellement.

En parlant d'édition, le format ProRes RAW risque d'enchanter les vidéastes les plus experts. Concrètement, cette nouveauté permet d'enregistrer des vidéos dans un nouveau format sans filtres ou traitement numérique appliqué. Des images brutes donc, mais bien meilleures pour un logiciel d'édition vidéo. Il vous faudra cependant appairer votre iPhone avec un appareil de stockage externe tant le RAW pèse lourd.

Une charge améliorée pour les plus pressés

Comme régulièrement, Apple améliore la batterie de ses nouveaux iPhone. Bien que le Pro Max soit le modèle le plus endurant, nous avons pu observer cette amélioration sur l'iPhone 17 Pro également. Sans tomber dans le piège de nombreux créateurs de contenus qui jugent l'autonomie du nouvel iPhone au bout de deux jours (pour rappel, la batterie d'un iPhone a besoin de quelques jours après son premier démarrage pour l'indexation de l'ensemble de ses données), nous observons tout de même des résultats plutôt corrects.

Débranché à 9h du matin, l'iPhone 17 Pro dispose toujours de 48% de batterie le soir vers 18h après une journée forte en utilisation. Si nous prenons une journée plus classique, l'iPhone 17 Pro affiche environ 50% de batterie le soir vers 20h. Un score plutôt honorable donc et qui permet à l'iPhone 17 Pro de se positionner comme un excellent concurrent au concours des smartphones haut de gamme les plus endurants de 2025.

© L'internaute / Julian Madiot

Apple a également communiqué sur une recharge améliorée pour sa gamme iPhone 17. Dans les faits, cette amélioration n'est notable que sur une courte durée. L'iPhone 17 Pro va bien charger plus vite que son prédécesseur pour atteindre la moitié de sa capacité, mais sa vitesse de charge va rapidement décroitre pour protéger la batterie de l'appareil par la suite et afficher une recharge aussi rapide que l'an dernier. Concrètement, l'iPhone 17 Pro recharge vite si vous avez besoin d'un peu d'énergie pour finir une journée ou entamer une soirée. Comptez hélas toujours un peu plus de 1h20 pour faire le plein de l'appareil, mais à peine une trentaine de minute pour recharger plus de 60% avec un chargeur adapté.

Une connectivité exemplaire et des communications efficaces

Compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6, réseau 4G et 5G... Sur le papier, l'iPhone 17 Pro a toutes les connectivités que l'on attend d'un smartphone haut de gamme en 2025. Dans les faits, c'est également le cas ! Nous n'avons ressenti aucun problème pour utiliser des applications via Wi-Fi ou naviguer sur le net avec notre réseau cellulaire en 4G ou 5G.

Doit-on également encore présenter les avantages de connexion liés à l'environnement Apple ? Bien que ce dernier n'ait malheureusement pas évolué récemment (l'UE empêchant la fonctionnalité "recopie de l'iPhone" chez nous), il est toujours très plaisant d'appairer un iPhone avec une Apple Watch, des AirPods ou un Mac pour des transitions fluides et instinctives.

Petite déception toutefois : l'iPhone 17 Pro ne profite pas de la nouvelle puce modem C1 de l'iPhone 16e ou de la C1X de l'iPhone Air. Elles ont pourtant prouvé leur efficacité, tant au niveau des communications que de la gestion énergétique depuis leur arrivée. Apple préférant continuer de tester encore un peu ses propres puces modem maison, nous espérons voir ces dernières arriver l'an prochain !

Notre conclusion au test de l'iPhone 17 Pro

Après un iPhone 16 bien trop axé sur l'IA et le très critiquable Apple Intelligence, cet iPhone 17 fait du bien ! Apple semble avoir retrouvé une excellente formule pour proposer des appareils intéressants et performants : améliorer ici-et-là plusieurs points du smartphone tout en gardant peu ou prou les prix de l'année passée. C'est simple : l'iPhone 17 Pro reprend tous les bons points de son prédécesseur, corrige (quelque peu) ses erreurs et améliore plusieurs fonctions comme l'appareil photo ou les performances.

Difficile de faire la fine bouche face à cette proposition donc. L'iPhone 17 Pro est-il pour autant parfait ? Absolument pas. Le smartphone souffre toujours de la concurrence au niveau des zooms photo (notamment face au Samsung Galaxy S25 Ultra) ainsi que sur sa recharge qui met toujours du temps pour faire le plein. Pour le reste, vous pouvez foncer les yeux fermés.