Plus de 26 millions de mots de passe contiennent cette insulte très connue, il faut absolument cesser de l'utiliser

Une récente étude met en lumière les mots de passe avec des insultes. Ces derniers sont très répandus et donc faciles à pirater.

Qui n'a jamais éprouvé des difficultés en choisissant un nouveau mot de passe ? Il peut s'avérer difficile de trouver une suite de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux qui soit suffisamment forte pour ne pas être devinée facilement. Autre difficulté : il faut tout de même réussir à s'en souvenir personnellement, ce qui motive de nombreux utilisateurs à opter pour des mots communs dans leurs mots de passe ou au premier mot qui leur vient à l'esprit lors d'une galère pour se connecter à un service.

Le site Cybernews a récemment mené une étude sur les mots de passe les plus répandus à travers le monde. Si nous n'allons pas évoquer les traditionnels "123456" ou "Qwerty", bien trop courants, cette étude dévoile d'autres enseignements assez saugrenus. On trouve notamment parmi les mots de passe les plus utilisés des insultes. Et certaines semblent plus appréciées que d'autres par des internautes lors de la création de leur mot de passe.

Selon l'étude de Cybernews, près de 7% des mots de passe crées à travers le monde contiennent ce que le site appelle des "curse word". Entendons-nous bien : il s'agit bel et bien de gros mots ou insultes. Cela représente tout de même pas moins de 152 millions de mots de passe créés avec une insulte au sein d'une suite de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

Le troisième gros mot le plus utilisé à travers le monde dans des mots de passe est "f*ck" que l'on pourrait traduire chez nous par "merde" ou "put***. Un terme très fréquemment utilisé dans le jargon commun, mais qui n'est étonnamment pas l'insulte la plus utilisée dans des mots de passe. La seconde position revient quant à elle à "sex" que nous ne ferons pas l'effort de traduire ici.

Mais l'insulte la plus utilisée au sein des mots de passe est encore ailleurs (si l'on peut s'exprimer ainsi). Il s'agit du mot "ass" qui se traduit en français par "cul". Ce mot charmant est ainsi présent au sein de plus de 26 millions de mots de passe selon l'étude. Il faut bien se rendre compte que cela représente un peu plus d'1% du nombre total de mots de passe à travers le monde !

Evidemment, l'utilisation de tels termes n'est pas une bonne habitude à prendre si vous souhaitez disposer d'un mot de passe suffisamment sécurisé. A moins de le coupler avec toute une suite de chiffres, lettres et caractères spéciaux, nous vous conseillons de changer rapidement votre mot de passe si ce dernier contient une des insultes remontées dans cet article, en français comme en anglais.