Amazon a secrètement supprimé l'une des meilleures fonctions de ses Kindle, les internautes sont furieux

Bien que leader sur le marché des liseuses numériques, Amazon s'est attiré les foudres de nombreux consommateurs en supprimant cette fonctionnalité historique.

Si vous hésitiez à acquérir une liseuse numérique, vous avez certainement déjà entendu parler de Kindle. Cette marque détenue par Amazon est certainement l'une des plus connues au monde et rivale avec Kobo sur ce marché déjà bien saturé et en pleine effervescence. Pourtant, bien que la marque Kindle soit très appréciée par une majorité de ses utilisateurs, certains sont en colère suite aux dernières décisions d'Amazon. La marque a retiré une fonctionnalité clé de ses liseuses numériques, faisant alors perdre plusieurs livres achetés légalement par le passé chez certains utilisateurs. On vous explique.

Lorsque vous achetez une liseuse Kindle, vous devez également télécharger des livres numériques sur la petite tablette pour pouvoir en profiter partout où vous allez. S'il est possible de profiter du store officiel Kindle sur votre tablette, beaucoup d'utilisateurs passaient également par des stores en ligne sur leur ordinateur. Cela permet de disposer d'une plus grande surface d'écran, mais également de parcourir bien plus rapidement les sélections disponibles en ligne. Une fois les livres de votre choix trouvés et achetés, il suffisait alors de les transférer à votre tablette via USB pour en profiter.

Depuis le 26 février dernier, cela n'est malheureusement plus possible. Amazon a tout bonnement supprimé la possibilité de télécharger et transférer via USB les livres virtuels, même si vous les avez déjà achetés. Cette option était particulièrement appréciée des utilisateurs puisqu'elle permettait de continuer à disposer du livre sur un autre support que la liseuse au cas où cette dernière aurait un problème, que le livre en question était supprimé par Amazon, ou que vous décidiez d'utiliser ce livre sur une liseuse d'une autre marque.

Désormais, les utilisateurs de Kindle sont tous logés à la même enseigne : il faut passer par la boutique dédiée sur votre Kindle et télécharger vos livres en Wi-Fi. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir des internautes comme Happilyretired qui, sur le site du média TheVerge, écrit : "j'ai acheté plus de 1000 livres sur Amazon, mais c'est la dernière chose à me pousser en dehors de leur écosystème. Si j'achète un livre, je devrais pouvoir le lire pour le reste de ma vie !"

Amazon n'a pas réagi sur la situation. Les internautes ne sont cependant pas dupes et la suppression de cette fonctionnalité est certainement pensée pour combattre les téléchargements illégaux et le piratage de livres en ligne.

Heureusement, il existe quelques alternatives. Certaines ne sont clairement pas légales, et nous n'allons pas les aborder ici. Il est cependant toujours possible de passer par d'autres catalogues en ligne, tant que vous respectez les conditions d'utilisation des livres et de votre Kindle.