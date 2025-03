Il existe une technique simple et efficace pour améliorer les performances de votre ordinateur, mais personne ne s'en sert

Après plusieurs années de bons et loyaux services, il n'est pas rare qu'un ordinateur ralentisse et perde son souffle. Il existe pourtant un moyen de récupérer son énergie d'antan, grâce à une petite technique assez peu connue.

Qui n'a jamais soupiré face à la lenteur de son ordinateur ? À travers les années, il est naturel que votre appareil se fatigue et que ses performances se réduisent. Une régression qui en irritera plus d'un, mais qui peut être limitée grâce à une certaine technique. Nettoyer son ordinateur ou encore supprimer les applications trop gourmandes en énergie sont des dispositions parfois insuffisantes.

Entre le temps de démarrage de votre ordinateur, qui dure des heures, ou encore les chargements de pages qui nous amènent à regarder trois fois notre montre, cette technique peut peut-être changer la donne. Seules quelques petites manipulations seront nécessaires, mais elles ne dépasseront sûrement pas les cinq minutes. Autrement dit, il s'agit d'un gagne-temps considérable qui peut vous empêcher d'acheter un nouvel ordinateur.

L'une des principales raisons pour lesquelles votre ordinateur est lent et prend du temps pour tout, c'est le lancement automatique de certains programmes dès le démarrage de votre appareil. Sans même que vous le sachiez, des applications se lancent en arrière-plan et ralentissent en conséquence votre navigation. Bien souvent, celles-ci sont invisibles et inutiles, pompant de l'énergie sans que vous ayez donné votre consentement.

Il est alors nécessaire de prendre les choses en main et d'empêcher ces logiciels invasifs de se lancer lorsque vous allumer votre ordinateur. En leur interdisant de démarrer, vous limiterez fortement leur consommation sur les ressources matérielles comme votre processeur ou votre mémoire vive. Plus ces logiciels sont nombreux, plus votre ordinateur se verra ralenti et insupportable. En mettant un frein à ces démarrages automatiques, vous pourrez retrouver un appareil jeune et dynamique.

Afin de couper les programmes qui se lancent dans votre dos sans prévenir, rendez-vous dans les Paramètres de votre ordinateur, puis dans le bouton "Applications". Vous y trouverez une section, "Démarrage", qui recense tous les logiciels démarrant en même temps que votre appareil. Vous serez sans doute surpris de constater que ces derniers sont nombreux, parfois même insoupçonnés. Il vous suffit alors de les décocher.

Une fois les applications interdites de démarrage automatique, votre ordinateur devrait retrouver sa santé d'antan. Fini les démarrages interminables et les temps de chargement infinis. Une toute nouvelle jeunesse attend désormais votre appareil.